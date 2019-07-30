ПИК прошелся по магазинам

Стагнация в сегменте гипермаркетов уже привела к тому, что крупные ритейлеры стали избавляться от площадок, выкупленных ранее под строительство таких объектов. Так, сеть «О’Кей» продала сразу два участка в Москве группе ПИК Сергея Гордеева. На этих участках девелопер намерен построить жилье, которое по-прежнему пользуется спросом в отличие от торговой недвижимости.

О том, что группа ПИК построит жилой комплекс на Большой Очаковской улице на юго-западе Москвы, рассказал источник “Ъ” на рынке недвижимости и подтвердил представитель девелопера. По словам представителя Москомстройинвеста, группа ПИК уже согласовала проект в градостроительно-земельной комиссии. По данным ведомства, на 4 га появится 158 тыс. кв. м жилья и 11,3 тыс. нежилых помещений, в том числе парковка и детский сад на 200 мест. Девелоперу осталось пройти публичные слушания, после чего можно будет приступить к строительству, заключают в Москомстройинвесте.

Сам участок находится на балансе ООО «Комбинат сборных строительных конструкций» (КССК) и находится возле одной из крупнейших московских промзон «Очаково». Впрочем, консультанты рынка недвижимости считают, что расположение у будущего жилого комплекса удачное. Руководитель отдела стратегического консалтинга JLL Юлия Никуличева отмечает, что привлекательность промзоны в Очаково для девелоперов значительно выросла во многом благодаря открытию станции метро «Мичуринский проспект» в 2018 году. Рядом с участком уже реализуется несколько проектов, включая три жилых комплекса от «Дон-Строй Инвеста». Директор отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Игорь Пущён оценивает стоимость самого участка в 1,6–1,8 млрд руб. или 0,8–1 млрд руб., если сделка была закрыта до получения проектной документации. Инвестиции в сам жилой комплекс могут составить 9–11 млрд руб., подсчитал партнер Colliers International Владимир Сергунин.

В ЕГРЮЛ указано, что группа ПИК приобрела участок у структуры розничной сети «О’Кей»: прежним владельцем КССК указано афиллированное с ритейлером АО «Доринда». В «О’Кей» не ответили на запрос “Ъ”. У ПИК уже была попытка освоить промзону в Очаково. Группа планировала построить 140 тыс. кв. м жилья на месте Очаковского завода железобетонных изделий в партнерстве с «Ведис групп», но в 2011 году вышла из проекта.

Из данных в ЕГРЮЛ следует, что сделок с участками «О’Кей» было две. Структура ПИК — АО «Билдинговая компания» в июне приобрела у «Доринды» еще и ООО ДРСУ-34. На балансе этого юрлица находится участок в Дубровском проезде, расположенный практически у выхода из метро «Волгоградский проспект» на юго-востоке Москвы. В ПИК не стали комментировать эту сделку.

Площадь второго участка также составляет 4 га, а стоимость может достигать 1 млрд руб., считает Владимир Сергунин. Он объясняет продажу сетью «О’Кей» площадок сложностями в редеволопменте: если бы группа решила строить гипермаркет, ей пришлось бы работать с большим количеством промышленных зданий. Впрочем, «О’Кей» мог потерять интерес к строительству гипермаркетов из-за спада интереса россиян к такому формату. Как писал “Ъ”, в сентябре 2018 года от развития гипермаркетов решил отказаться «Магнит». За весь 2018 год французский Auchan не заключил ни одной сделки с девелоперами на строительство гипермаркетов в Москве и Подмосковье. А выручка сети Metro Cash & Carry, традиционно развивающей крупные магазины, за девять месяцев 2018 года снизилась на 16%.

Для жилья же площадка в Дубровском проезде будет еще более интересной, чем первая, считает Юлия Никуличева. Участок расположен прямо у метро и в пределах Третьего транспортного кольца. К тому же в этом районе меньше проектов, так что новый жилой комплекс не столкнется с серьезной конкуренцией. Хотя есть и сложности: рядом с участком расположены преимущественно производственные объекты, а по северной границе участка проходят железнодорожные пути, что потребует организации санитарной зоны.

Елизавета Макарова