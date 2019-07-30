Беседа с адвокатом стоила мантии

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края прекратила полномочия судьи Кореновского райсуда Натальи Калиты, которая накануне вынесения приговора намекала адвокату подсудимого на возможное смягчение своей позиции. Судья также требовала от родственников подсудимого прекратить распускать слухи о ее семье, обещая в противном случае «вкатать пятнашку» обвиняемому. Наталья Калита уже оказывалась в центре скандалов: в феврале этого года она вынесла решение об аресте смертельно больного местного чиновника, а в прошлом году на угрозы со стороны судьи жаловался следователь.

В Краснодаре краевая квалификационная коллегия судей (ККС) рассмотрела жалобу на судью Наталью Калиту, а также публикации СМИ, в которых утверждалось, что судья Калита нарушала нормы профессиональной этики, сообщили “Ъ” в ККС. Подавляющим большинством голосов — тринадцать против одного — коллегия проголосовала за досрочное прекращение полномочий госпожи Калиты, признав обоснованной жалобу адвоката Андрея Алексеенко, который сообщил в ККС о фактах непроцессуального общения с судьей и приложил аудиозаписи телефонных разговоров.

Адвокат Алексеенко осуществлял защиту местного жителя, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности малолетней девочки. Дело слушала судья Наталья Калита. В декабре 2018 года, накануне вынесения приговора, по словам адвоката, судья позвонила ему и попросила убедить подсудимого в последнем слове попросить назначить ему повторную сексолого-психологическую экспертизу. По словам судьи, это дало бы ей возможность вернуть дело на стадию судебного следствия. «А там посмотрим, ничего обещать не буду»,— заявила судья, добавив, что у нее возникли сомнения в виновности подсудимого. «Поеду посоветуюсь в край, что делать»,— пояснила судья адвокату Алексеенко. Кроме того, как следует из записи, госпожа Калита высказала претензии в адрес матери подсудимого, которая рассказала секретарю суда о том, что бывший муж судьи Владимир Сай осужден за взятку. «Еще раз скажет — вкатаю (подсудимому.— “Ъ”) пятнашку, не разбираясь»,— заявила собеседница адвоката.

Квалификационная коллегия, изучив жалобу Андрея Алексеенко и сделанные им аудиозаписи, пришла к выводу, что судья Наталья Калита существенно нарушила нормы профессиональной этики.

При лишении статуса Натальи Калиты коллегия судей также приняла во внимание доводы родственников и адвокатов экс-главы Кореновского района Владимира Рудника. Те рассказали СМИ о скандальном решении, вынесенном судьей в феврале текущего года. Наталья Калита, рассматривая уголовное дело по обвинению экс-чиновника в злоупотреблении должностными полномочиями, постановила поместить подсудимого в СИЗО, хотя на тот момент он был лежачим инвалидом в последней стадии онкологического заболевания. Решение суда не было исполнено, так как Владимира Рудника доставили в больницу, краевой суд отменил постановление об аресте, а спустя месяц подсудимый скончался.

Ранее краевая квалификационная коллегия уже принимала решение о лишении госпожи Калиты статуса: в январе 2018 года заместитель начальника краевого УФСБ сообщил в ККС о ставших ему известными фактах недостойного поведения судьи. По данным ФСБ, Наталья Калита высказывала угрозы и оскорбления в адрес следователей и сотрудников прокуратуры, причастных к расследованию дела против ее мужа. Однако Наталья Калита добилась отмены решения ККС в дисциплинарной коллегии Верховного суда РФ на том основании, что квалификационная коллегия рассматривала жалобу на нее в ее отсутствие.

В Кореновском районном суде “Ъ” пояснили, что судья Калита находится на месте, но связаться с ней нельзя. Комментировать ситуацию там также не стали. «Мы не можем задавать ей такие вопросы»,— пояснила секретарь госпожи Калиты. По данным “Ъ”, судья Калита не признала факта непроцессуального общения с адвокатом Алексеенко, предположив, что ее голос на записи подделан. О фальсификации голоса Наталья Калита заявляла и при разбирательстве по поводу общения со следователем, утверждая, что она стала жертвой интриг недоброжелателей.

Анна Перова, Краснодар