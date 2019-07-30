Маршрут № 2 в Перми незначительно увеличил пассажиропоток

Запущенный еще 1 декабря 2018 года в Перми автобусный маршрут №2 (Пермь-I- Пермь-II) теперь перевозить в месяц свыше 10 тыс. пассажиров.

Если за первый месяц работы — декабрь 2018 года общий пассажиропоток автобусного маршрута №2 составил 7398 пассажиров, то в июле ( до 22 числа) цифра составляла 12694 пассажира. По данным департамента дорог и транспорта Перми, предоставленным «ъ-Прикамье», каждый месяц число пассажиров росло (январь: 7 508 человек, февраль: 8 480 человек, март: 9 218 человек, апрель: 9 221 человек, май: 10 193 человека, июнь: 11 097 человек).

При этом количество машин не увеличивалось - сейчас на маршруте работают в будни два автобуса, в выходные — один.

Напомним, автобусный маршрут №2 в Перми призван заменить закрывающееся железнодорожное движение по Горнозаводской ветке — между вокзалами Пермь II — Пермь I. Средства на осуществление данного маршрута в размере 22 млн руб. выделены из бюджета Пермского края. Маршрут обслуживается муниципальными автобусами, которые приобретаются на средства в том числе краевого бюджета для нужд МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ).

Ранее пермские перевозчики отмечали, что прибыль показывает маршрут, которым в месяц пользуются не менее 25 тыс. человек.