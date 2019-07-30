История «Иннопрома»

Первоначально «Иннопром» представлял собой региональный проект, но постепенно вырос до главного промышленного форума страны. Ежегодно выставка принимает тысячи представителей бизнеса, 600 компаний из 70 стран. По официальным данным, за годы ее существования на ней были заключены сотни соглашений на общую сумму свыше 600 млрд руб.



2010 год

Впервые промышленная выставка-форум «Иннопром» прошла в Екатеринбурге в 2010 году по инициативе губернатора Свердловской области Александра Мишарина (возглавлял регион в 2009–2012 годы). Изначально «Иннопром» задумывался как аналог немецкой Hannover Messe — международный форум промышленности и инноваций, на котором свои достижения показывают уральские производители. «Мы много говорим о высоких технологиях Запада и Востока. Мы говорим о том, что надо брать у них лучшее. Но нужно говорить и о том, что мы сами многое можем делать»,— отмечал в 2010 году господин Мишарин. Выставка должна была стать визитной карточкой Свердловской области и проходить ежегодно.

«Иннопром-2010» расположился на площадях логистических центров «Чкаловский» и «Русь» общей площадью около 40 тыс. кв. метров.

Оператором выставки стала московской компании «Формика» (Formika). По ее информации, в первой выставке приняли участие около 500 компаний. УГМК продемонстрировала всю широту своих возможностей — от медной катанки до молока, «Ренова» презентовала новый микрорайон Академический в Екатеринбурге, а ММК — «Стан 5000». На объединенном стенде группы «Синара» и ТМК была представлена и трубная продукция, и электровозы, и СКБ-банк. Одной из изюминок выставки стал российский спорткар «Маруся».

«Иннопром-2010» посетило около 25 тыс. человек из 30 стран, было подписано 20 рамочных соглашений на сумму более 43 млрд руб. Самым высокопоставленным гостем стал вице-премьер России Игорь Сечин.

Бюджет первой выставки составил порядка 150 млн руб.

2011 год

«Иннопром-2011» проводился как Уральская международная выставка и форум промышленности и инноваций. Организатором выступили правительство Свердловской области при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, а оператором, отвечающим за наполнение выставочных площадей, — «Формика».

В рекордные сроки были возведены павильоны выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо». Их общая площадь составила 50 тыс. кв. метров. «Екатеринбург-Экспо» стал крупнейшим выставочным центром за пределами Москвы.

Общая сумма подписанных соглашений по итогам выставки достигла 180 млрд руб.

После успешного проведения «Иннопрома» было принято решение о выдвижении Екатеринбурга в борьбу за проведение всемирной универсальной выставки «Экспо-2020».

2012 год

Губернатор Евгений Куйвашев, сменивший в мае 2012 года Александра Мишарина, конкретизировал задачу «Иннопрома». «Нужно сделать все для того, чтобы и выставочная, и форумная части “Иннопрома” имели конкретный результат для Свердловской области»,— подчеркнул он. С этого момента значительно выросла содержательная часть деловой программы.

Известный тележурналист Леонид Парфенов провел прогноз-сессию «Планируем будущее». На ней идеолог компании Apple Гай Кавасаки учил ничего не бояться.

Количество экспонентов выросло до 500, десятая часть которых представляла крупные корпорации и концерны из США, Германии, Франции, Италии, Чехии и других стран мира.

Выставку посетили 57 тыс. человек, 35 иностранных делегаций. Объем подписанных соглашений достиг суммы более 186 млрд руб. Стратегически важное для всего уральского машиностроения соглашение было подписано между корпорацией «Уралвагонзавод» (УВЗ) и канадской компанией «Bombardier Transportation». Стороны договорились о сотрудничестве в сфере организации производства на площадках УВЗ современных вагонов метро и трамваев.

В 2012 году выставка впервые окупилась: прибыль составила 15 млн руб., а общий бюджет «Иннопрома» превысил 236 млн руб.

Впервые посетивший «Иннопром» российский премьер-министр Дмитрий Медведев присвоил ему статус главной промышленной выставки страны.

2013 год

Тема выставки «Иннопром-2013» — «Глобальная промышленность: стратегии и риски». В рамках ее деловой программы было организовано более 150 мероприятий, включая международные конференции, круглые столы и форумы с участием делегаций из США, Германии, Китая, Канады, Японии, Латинской Америки и арабских стран.

Выставку «Иннопром-2013» посетило более 53 тыс. человек.

Многочисленную китайскую делегацию возглавил основатель Высшей школы бизнеса Cheung Kong доктор Сян Бин, который считается главным идеологом КНР в направлении либерализации национальной экономики. Он вместе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и председателем правления госкорпорации «Роснано» Анатолием Чубайсом выступил в рамках главного пленарного заседания, посвященного предотвращению замедления глобального промышленного роста.

Журналист Леонид Парфенов в качестве модератора провел специальную сессию «Технологические прорывы: где и когда». На ней выступили американский профессор теоретической физики Митио Каку, один из крупнейших в мире экспертов по вопросам влияния новых технологий на развитие мировой экономики Сумитра Дутта и известный британский футуролог, профессор кафедры прогнозирования и инноваций университета Де Монфор Джеймс Ваудхайзен.

2014 год

«Иннопром-2014» проводился в условиях введения санкций западных стран в отношении России. Однако на выставке международная обстановка не отразилась: в деловой программе принимали участие представители крупнейших корпораций из Европы, США и Японии. В выставке приняли участие свыше 140 делегаций и более 600 компаний-экспонентов.

В программе «Иннопрома» прошло более 100 мероприятий. Среди них заседание стратегического совета по инвестициям в новые индустрии, который возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, главное пленарное заседание выставки «Промышленность в поисках интеллекта» и прогноз-сессия «Машины будущего».

Тема «Иннопрома-2014» — «Интеллектуальная промышленность».

На «Иннопроме» японская компания FANUC продемонстрировала всю линейку самых современных промышленных роботов, а немецкая KUKA провела презентацию робота Eva, вся поверхность которого сенсорная. Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) организовала мировую премьеру трамвая нового поколения R1, который получил название «Айфон на колесах». Группа «Синара» представила полномасштабную модель вагона метро, а холдинг «Швабе» — лазерный микроскоп нанометровой точности. Компания DuPont показала уникальное зарядное устройство для мобильных телефонов — «стол», поверхность которого заряжает мобильные устройства во время соприкосновения с ними, без подключения к сети.

2015 год

С 2015 года одной стране официально присваивается статус страны-партнера «Иннопрома». В 2015 году им по приглашению Владимира Путина стал Китай, привезший в Екатеринбург порядка 123 компаний и делегацию из 4 тыс. человек. КНР представлена в трех видах формата выставки — непосредственно промышленная экспозиция, с участием в деловой программе и культурной программе. Со стороны Китая выставку посетили представители 130 компаний, среди них First Automotive Works (FAW) и Lifan Industry (автомобилестроение), ZTE Corporation и Huawei (телекоммуникации), Harbin XiRobot Co (промышленная робототехника), BeiDou (спутниковая навигация) и другие крупные участники. Китайские компании показали практически все, на что способны: на стендах красовались суперсовременные модели электропоездов, динамические макеты электростанций с подробным описанием, многочисленные образцы робототехники (преимущественно, манипуляторов), экспонаты электроники и автомобильной отрасли.

Помимо отдельных компаний, свою продукцию представили семь экономически развитых китайских провинций: Хэйлунцзян, Гуандун, Ляонин, Цзянсу, Чжэцзян, Шаньдун, Ганьсу. Делегация КНР приняла участие более чем в 60 презентациях и порядка 250 бизнес-встречах в Екатеринбурге. «Партнерство положило начало совершенно новому этапу межрегиональных контактов. Результат — беспрецедентный рост взаимного товарооборота»,— подвели потом итоги в министерстве внешнеэкономических связей Свердловской области.

«Иннопром» был разделен на пять разных секторов: машиностроение, автоматизация, оптика и лазеры, технологии для городов и кадры для промышленности. Общая тема — «Промышленная эффективность».

Главным спикером «Иннопрома» по традиции стал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В ходе доклада на главном пленарном заседании он подчеркнул нацеленность России на диверсификацию экономики с целью выпуска конкурентоспособной продукции и акцентировал внимание участников на развитии импортозамещения в сферах станкостроения, машиностроения, газовой и химической промышленности, а также фармацевтики. На встрече с губернатором Евгением Куйвашевым господин Медведев сказал: «Очень хорошо, что выставка стала традиционной, сегодня она входит в пятерку крупнейших мировых промышленных выставок. А это значит — новые контракты, новые деньги, новые рабочие места — вот это самое главное. Продолжайте в том же духе».

2016 год

В 2016 году страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром» стала Индия, имеющая одну из крупнейших экономик мира. В Екатеринбурге ее представляли 115 компаний и делегация из 400 человек.

По официальным данным, в 2016 году «Иннопром» принял около 48 тыс. человек, участниками выставки стали более 600 компаний из 95 стран мира. Россию представили 200 компаний. Корпорация «Уралвагонзавод» презентовала гусеничный трактор ЭО-41211А, разработкой которого занимались создатели танка «Армата». На стенде Русской медной компании (РМК) был представлен проект штаб-квартиры компании по проекту архитектора Нормана Фостера.

В 2016 году на «Иннопроме» впервые появился «лист ожидания» — не всем желающим хватило места на площадях «Екатеринбург-Экспо».

На площадке «Иннопрома-2016» было заключено 76 соглашений с Чехией, Италией, Кореей, Индией, на сумму в 4,5 млрд руб. Свердловская область подписала около 40 соглашений, направленных на развитие и укрепление промышленного и научного потенциала региона.

Главной темой «Иннопрома» стали «Промышленные сети». За четыре дня было организовано около 200 мероприятий, презентаций, встреч и пресс-конференций. Эксперты и участники рынка обсуждали тенденции в индустриальной автоматизации, промышленном интернете, логистике, технологиях для городов. В рамках «Иннопрома» прошел финансово-промышленный форум, полностью посвященный вопросам финансирования производств в России.

В первый день деловой части «Иннопрома» помимо российско-индийского форума, на котором обсуждалось взаимодействие между регионами РФ и индийскими штатами, состоялись российско-итальянский, российско-корейский и российско-африканский форумы. В ходе общения с иностранными инвесторами министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров призвал их не бояться санкций и открывать производства в России.

«Иннопром» традиционно посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На главной пленарной сессии «Industry+Internet» он заметил, что иногда складывается ощущение, что «повестка форума опережает реальные тренды».

2017 год

В 2017 году выставку посетило более 50 тыс. человек из 95 стран мира. Теме выставки «Умное производство. Глобальный подход» было посвящено более 150 мероприятий, в том числе панельные дискуссии, круглые столы, презентации и форумы. В качестве спикеров выступили более 500 экспертов. Деловая программа впервые включила Industrial Export (IndEx) — национальная байерская программа развития промышленного экспорта.

На участие в выставке подали заявки 640 компаний, половина из них — представители иностранных государств. Национальные экспозиции представили Индия, Германия, Южная Корея и Италия. Самый дорогой стенд обошелся Русской медной компании (РМК) в сумму порядка €10 млн.

Партнером «Иннопрома-2017» стала Япония — 168 компаний разместились на площади более 4 тыс. кв.м. На площадках «Иннопрома» в павильоне страны-партнера было проведено более 3 тыс. b2b-встреч и подписаны 55 соглашений с Toyota, Marubeni, Sojitz, JGC, Sumitomo, Yokogawa Electric, Mitsubishi, Toshiba, Kawasaki Heavy Industries. Всего из страны-партнера прибыли 800 представителей бизнеса и власти и более 20 глав крупных национальных компаний. На выставке губернатор Евгений Куйвашев передал министру экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко пакет предложений по промышленным кооперациям, лесопереработке, сотрудничеству в области медицины и совершенствованию городской инфраструктуры.

«Иннопром-2017» впервые посетил президент России Владимир Путин. Помимо японских стендов, он побывал у компаний «Ренова», «Синара» и РМК.

За четыре дня работы «Иннопрома-2017» были подписаны более 100 соглашений о сотрудничестве, среди которых договоренности в банковской сфере, развитии несырьевого экспорта и укрепление позиций малого и среднего бизнеса.

2018 год

Основная тема выставки 2018 года — «Цифровое производство». Она была подробно отражена и в деловой программе и на стендах экспонентов. Например, МРСК Урала на большом мультимедийном экране презентовала концепцию цифровизации электросетей до 2040 года, а группа «Синара» с помощью графики презентовала цифровых двойников продукта, сервиса и завода. Немецкая компания Kuka презентовала обучающий комплекс для подготовки сервисных инженеров промышленных роботов и комплексов. Уралмашзавод представил симулятор экскаватора ЭКГ-35, а УГМК — макет ледовой арены на 15 тыс. зрителей, которую планируется возвести к 2021 году на месте телебашни, снесенной в центре Екатеринбурга.

В 2018 году статус страны-партнера был присвоен Южной Корее. В ее национальной экспозиции можно было увидеть косметику, одежду, кулеры для воды и комплектующие для промышленности. На стенде корейского культурного центра в середине дня показывали фильм «Мисс жена» с субтитрами.

Впервые был введен платный вход в первые два дня работы выставки, отсеивающий «случайных» посетителей.

Самыми высокопоставленными спикерами «Иннопрома» были министр промышленности РФ Денис Мантуров и заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. Постоянный гость «Иннопрома» премьер-министр Дмитрий Медведев находился с визитом в Турции на инаугурации президента Реджепа Эрдогана.

«Иннопром» посетили более 50 тыс. человек из 95 стран. Экспоненты выставки — более 600 компаний из 20 стран на площади порядка 50 тыс. кв.м.

2019 год

В 2019 году «Иннопром» был совмещен с Глобальным саммитом производства и индустриализации GIMIS-2019. Главная тема саммита — природоподобные технологии (бионика и бионический дизайн), их эффективное внедрение в производственные и экономические процессы.

Специально к этому времени рядом с «Екатеринбург-Экспо» был построен конгресс-холл. Общая площадь четырехэтажного здания — 41,6 тыс. кв. метров, в нем разместится зал с трансформируемой сценой и креслами на 4 тыс. посадочных мест и на 5 тыс. мест для концертов, 15 конференц-залов, 26 переговорных комнат, фуршетный зал и ресторан с панорамными окнами. Строительство конгресс-центра началось в июне 2017 года.

«Цифровое производство: интегрированные решения» — основная тема «Иннопрома-2019». В рамках деловой программы прошло более 100 специализированных мероприятий. Были предусмотрены следующие тематические треки: «Цифровое производство», «Инновации для промышленности», «Промышленная робототехника», «Новые материалы в промышленности», «Новая мобильность», «Технологии для городов» и другие.

На 50 тыс. кв. метров выставочных площадей были выстроены стенды более 600 экспонентов из 22 стран мира. В частности, посетители могли увидеть бронированный лимузин президента РФ Владимира Путина Aurus Senat, проверить свое здоровье с помощью агрегатора медицинских услуг DocDoc.

Страной-партнером «Иннопрома» выступила Турецкая Республика. Количество национальных экспозиций увеличилось, почти в два раза, чем в 2018 году. Свои разработки и технологии показали Китай, Япония, Южная Корея, Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Словакия, Чехия, ЮАР, Австрия, Казахстан, Франция, Тайвань и Азербайджан.

«Иннопром» и GIMIS посетил президент России Владимир Путин. В частности, он осмотрел экспозицию Минпромторга, где ознакомился с российской мобильной операционной системой «Аврора», ориентированной на организации с повышенными требованиями к информбезопасности. Кроме того, на стенде продемонстрировали планшетный компьютер «Аквариус».

«Иннопром-2019» привлек более 43 тыс. посетителей. 90 стран приняли участие в качестве экспонентов, делегатов, почетных гостей и представителей бизнеса.

Алексей Буров