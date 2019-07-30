Турецкий колорит «Иннопрома»

Страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в 2019 году стала Турецкая Республика. В Екатеринбург приехала делегация, в которую вошло больше 150 представителей турецких компаний, был организован масштабный национальный стенд. В рамках деловой программы российско-турецкого промышленного форума стороны обсудили вопросы сотрудничества в области промышленности, а также инвестиций и торговли.



Национальный стенд

Турция представила на «Иннопроме» один из самых больших национальных стендов — на площади 3 тыс. кв. метров. В состав турецкой делегации вошли порядка 45 компаний и отраслевых ассоциаций. В частности, свои возможности презентовали станкостроительный завод Durmazlar Makina, производитель промышленных насосов компания Layne Bowler Pompa, производитель термопластавтоматов Hrmak Plastik Otomotiv Makina. Среди отраслевых союзов: Совет внешнеэкономических связей Турции (DEIK) — организатор российско-турецкого делового форума, Ассоциация экспортеров Турции (TIM), Союз палат и бирж Турции (TOBB), Ассоциации экспортеров Восточного Черноморья, Восточной Анатолии, Автомобильной индустрии, Союз экспортеров металлов и полезных ископаемых Стамбула.

Турция представила не только достижения промышленной отрасли, но и культурные традиции страны. Культурную программу представила турецкая группа Ebrentriofeat Berkant akc. Участники ансамбля играют на традиционных турецких инструментах и исполняют национальные мотивы. Кроме того, на турецкой экспозиции представили арт-шоу. Перед гостями выступил художник, который рисует в стиле Эбру. Этот вид искусства является традиционно турецким. Искусство рисования на воде можно было наблюдать в режиме реального времени благодаря трансляции на экране. Кроме этого, любой желающий мог принять участие в мастер-классе, где показывали основные техники Эбру. На стенде «Уникальные турецкие вкусы» были представлены каша из булгура, кофе и листовой чай.

В торжественной церемонии открытия национальной экспозиции Турции приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, заместитель министра торговли Турции г-жа Гонджа Йылмаз Батур и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Выставка откроет новые горизонты сотрудничества и новое видение направлений. На стенде представлена вся мощь турецкой промышленности и ее ядро — машиностроение. В 2018 году товарооборот страны составил $168 млрд, но мы не хотим останавливаться»,— сказал на церемонии глава турецкой делегации Мустафа Варанк. «Надеемся, что многие инициативы начнут реализовываться именно с “Иннопрома”. У нас очень много общих точек, где мы можем сотрудничать»,— отметил Денис Мантуров.

Соглашения

Ключевым мероприятием деловой программы страны-партнера стал российско-турецкий промышленный форум «Промышленное партнерство: новые задачи и проекты». На нем обсуждались направления для развития двустороннего сотрудничества, опыт реализации совместных проектов, новые технологии машиностроения российских и турецких производителей.

В рамках «Иннопрома» Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) заключила трехстороннее соглашение с Западно-Средиземноморской ассоциацией экспортеров Турции и Московской ассоциацией предпринимателей. Документ предусматривает совместную работу по содействию экспорта, развитию индустриальных парков и технопарков. «Наши договоренности о сотрудничестве были достигнуты в ходе визита в Турцию в составе официальной делегации Свердловской области. Турецкие партнеры заинтересованы в развитии деловых контактов с российскими компаниями. Подписание соглашения положит начало новым совместным инвестиционным проектам»,— уверен гендиректор КРСУ Максим Прачик. «Подписание соглашения даст мощный импульс в развитии сферы научных разработок и инноваций. Мы считаем, что данное соглашение позволит реализовать ряд перспективных и инновационных проектов ученых и инженеров как Свердловской области, так и Средиземноморского университета»,— отметил глава представительства Московской ассоциации предпринимателей в Турции Абдуррахман Байташ.

Соглашение о партнерстве заключили Турецкая ассоциация экспортеров машиностроительной продукции и Уральская торгово-промышленная палата. Российский холдинг MidUral Group, Российский экспортный центр и турецкая компания YILDIRIM подписали трехсторонний документ, который позволит привлечь инвестиции для дальнейшего расширения отечественного производства на базе Ключевского завода ферросплавов и предприятия «Русский хром 1915», а также выпускать новые виды продукции. На «Иннопроме» была достигнута договоренность проработать тему создания совместного производства на территории Свердловской области по производству спецодежды: локализовать в регионе выпуск материала и производить текстильную продукцию.

Культурные связи

На круглом столе, посвященном развитию культурного и научного диалога между Россией и Турецкой Республикой, было объявлено о планах открыть в Екатеринбурге представительство ассоциации «Общество дружбы с Турцией». Ассоциацию возглавляет ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской. В «Общество дружбы с Турцией» входят такие известные деятели культуры и науки, как оперная певица Любовь Казарновская, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, вице-президент Российской академии наук Евгений Елин.

«Сегодня настал момент, когда обществам двух стран необходимо выстраивать между собой дружеские взаимоотношения: и экономические, и культурные. Наша ассоциация отвечает за развитие культурных, образовательных и бизнес-контактов. Мы видим свою функцию по созданию разветвленной сети представительств нашего общества в нескольких регионах России»,— пояснил господин Рудской. По его словам, несмотря на долгую и непростую историю взаимоотношений между Россией и Турцией, эта страна является для нас бесценной в плане внешнего сотрудничества. «В течение года мы планируем сформировать семь таких образований: на Урале, в Сибири и в других регионах страны»,— уточнил Андрей Рудской. Он добавил, что в планах установить тесные контакты учащейся и студенческой молодежи двух стран в рамках молодежных фестивалей на базе ведущих российских вузов.

Перспективы сотрудничества

По данным Уральского таможенного управления, Турция традиционно один из ключевых партнеров предприятий региона. «Вне зависимости от политической конъюнктуры, интенсивность взаимной торговли между странами находится на достаточно высоком уровне»,— отметил начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора. По данным таможни, внешнеторговый оборот Уральского федерального округа с Турцией в 2019 году уже составил $615 млн, в том числе на долю Свердловской области приходится 15,4% ($94 млн). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем внешнеторгового оборота увеличился на 60%.

Отмечается значительное увеличение экспорта металлов и изделий из них. В больших объемах Средний Урал экспортирует в Турцию черные металлы, почти 95% от всего объема поставок металлов. Почти 4% приходится на алюминий и изделия из него и около процента — на изделия из черных металлов. Также уральские предприятия экспортируют руды и минеральные продукты: соль, серу, известь. В Турцию отправляют продовольственные товары и сырье для их производства, оборудование, транспортные средства, древесину, целлюлозно-бумажные изделия, удобрения, красители, ферменты, чернила и каучук.

Стоимостной объем импорта из Турции за пять месяцев 2019 года увеличился на 136%. 66% от общего объема импорта составили металлы и изделия из них: медные отходы и лом, изделия из черных металлов. Уральские предприятия закупают в Турции оборудование и иные механические устройства. По сравнению с прошлым годом увеличились закупки звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры.

Сотрудничество уральских и турецких компаний благодаря выставке «Иннопром» получило существенный импульс, уверены власти Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев напомнил, что Екатеринбург посетила большая делегация, в которую вошло больше 150 представителей турецких компаний, предложивших свои услуги в области машиностроения, металлообработки, разработки месторождений. «Выставка позволила предприятиям и отраслевым бизнес-объединениям Свердловской области и Турции укрепить контакты, найти новые перспективные точки сотрудничества, а на официальном уровне — презентовать промышленный и инвестиционный потенциал сторон и договориться о развитии и поддержке новых проектов»,— отметил глава региона на пресс-конференции.

Алексей Буров