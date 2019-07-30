Международные контакты Свердловской области на «Иннопроме»

На площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2019» власти Свердловской области провели десятки переговоров с иностранными партнерами.



В частности, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и вице-президент Федеральной палаты экономики Австрии Рихард Шенц провели переговоры о перспективных направлениях торгово-экономического сотрудничества. «Мы можем многое предложить нашим партнерам для развития их технологий во многих сферах экономики и хозяйства. В сотрудничестве с Россией у нас есть три основные точки размещения своей деятельности: Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург», — отметил Рихард Шенц, уточнив, что Федеральная палата экономики Австрии всегда была против введения санкций в отношении России. «Мы обязательно продолжим диалог о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, энергосбережения, переработки мусора, пищевой промышленности и других отраслях»,— пообещал Алексей Орлов.

Алексей Орлов провел переговоры с министром экономического развития и инвестиций Армении Тиграном Хачатряном. «Учитывая производственный потенциал нашего региона и возможности рынка Армении, мы видим значительные перспективы сотрудничества в транспортной, машиностроительной, приборостроительной отраслях»,— отметил Алексей Орлов. Свердловская область заинтересована в поставках из Армении продовольствия, машиностроительной продукции, а также в организации туристического и санаторно-оздоровительного отдыха. Стороны договорились подготовить новое соглашение между правительством Свердловской области и правительством Армении о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, так как срок действия предыдущего документа истек в прошлом году.

Губернатор Евгений Куйвашев и вице-президент Исламской Республики Иран по науке и технологиям Сорена Саттари в ходе переговоров договорились об обмене лучшими технологическими практиками, проведении совместных исследований научного характера и подготовке высококвалифицированных специалистов. «Считаю, что широкие перспективы продуктивного сотрудничества открываются именно в сферах науки и высоких технологий. Мы также готовы предложить иранским партнерам поддержку и участие наших специалистов и предприятий в проектах по модернизации металлургических и химических производств, железнодорожной инфраструктуры, очистке воды. Отдельной темой могут стать проекты в области подготовки высококвалифицированных кадров для экономики Ирана. По каждому направлению мы готовы совместно разработать дорожную карту»,— сказал губернатор. «В настоящее время мы прикладываем усилия к развитию IT-сферы и коммуникаций, самые большие стартапы в информационных технологиях на Ближнем Востоке — иранские, у нас очень развита электронная торговля. Российские компании на этих площадках могут представить свою продукцию»,— отметил Сорена Саттори.

Основные направления сотрудничества Свердловской области с Зимбабве были определены на встрече заместителя губернатора Олега Чемезова с делегацией республики, которую возглавил министр промышленности и торговли Зимбабве Мангалисо Ндлову. «Мы схожи по богатству природных ресурсов и это может стать хорошей основой для сотрудничества. Мы готовы принимать студентов на обучение и готовить высококвалифицированные кадры для различных сфер народного хозяйства. Накоплен уникальный опыт медицинских компетенций»,— подчеркнул Олег Чемезов. Мангалисо Ндлову рассказал, что Зимбабве заинтересовано в развитии горнодобывающей промышленности, в разработке месторождений редкоземельных металлов таких как литий и ванадий. Олег Чемезов призвал коллег из регионального правительства подготовить предложения для африканской стороны, а делегации Зимбабве подготовить предметные запросы.

Новые направления и формы партнерства обсуждались на встрече министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова с заместителем государственного секретаря министерства инноваций и технологий Венгрии Адамом Надем. «Среди приоритетных тем — строительная индустрия. Считаю, что возможны перспективные совместные проекты в этой сфере, привлечение к их реализации российских специалистов. В здравоохранении готовы работать по теме ранней диагностики заболеваний, производства медикаментов. Мы готовы вести партнерский диалог по теме модернизации железнодорожной инфраструктуры Венгрии»,— рассказал господин Надем.

Губернатор Евгений Куйвашев и исполнительный директор венгерской компании «Полюс» Хорват Ласло договорились о сотрудничестве в сфере развития медицинских технологий. Компания «Полюс» в рамках соглашения намерена выступать в качестве инвестора или соинвестора инфраструктурных проектов в здравоохранении Свердловской области, принимать участие в государственно-частном сотрудничестве с регионом и внедрять инновационные медицинские технологии в практическую работу уральских медицинских центров.