К госзакупкам подключат модуль

В рамках международной выставки «Иннопром-2019» правительство Свердловской области и федеральная электронная торговая площадка «РТС-тендер» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения цифровых технологий в закупочную деятельность региона. Предполагается, что «РТС-тендер» внедрит на Урале цифровое решение «Модуль исполнения контрактов» (МИК), которое позволит отслеживать этапы исполнения договора — от заключения контракта до момента окончательных расчетов.



Подписи под соглашением 10 июля поставили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор «РТС-тендер» Владимир Лишенков. Документ направлен на то, чтобы полностью цифровизовать региональные закупки, упростив их и сделав процесс максимально прозрачным. Реализовать намерения предлагается за счет внедрения цифрового решения «Модуль исполнения контрактов» (МИК). «На сегодняшний день этап исполнения контрактов является одной из наиболее актуальных проблем в сфере государственных закупок. Решение нашей площадки позволяет проработать это “узкое” место»,— пояснил господин Лишенков. Ранее аналогичные соглашения «РТС-тендер» подписал с шестью регионами: Краснодарским краем, Оренбургской, Вологодской, Магаданской областями, Республиками Саха и Карелия. Планируются подписания еще с 25 регионами.

«РТС-тендер» — федеральная электронная площадка, уполномоченная для проведения госзакупок, имущественных торгов, торгов по коммерческим закупкам, закупкам по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. За время работы площадки суммарно по 44-ФЗ (94-ФЗ) и 223-ФЗ было проведено порядка 2,1 млн торгов на сумму свыше 5,5 трлн руб.

МИК обеспечивает информационную поддержку при подготовке контракта на стадии заключения и обеспечивает контроль над его исполнением. Взаимодействие заказчика и исполнителя проходит в едином цифровом пространстве. В системе отражаются все документы, прикладываемые ответственной стороной, фиксируются сроки поставки, доступен мониторинг закрывающих документов — все в электронной форме. Также действует система уведомлений, которая заблаговременно оповещает ответственную сторону о необходимости совершения тех или иных регламентных действий в процессе исполнения обязательств по контракту. Процессы в МИК все полностью автоматизированы. По данным «РТС-тендер», сегодня в МИК работают 7 тыс. заказчиков и 23 тыс. поставщиков, на контроле находятся более 300 тыс. контрактов и порядка 5 млн документов.

«Таким образом, мы повышаем качество государственных услуг и эффективность бюджетных расходов, ликвидируем почву для возможных злоупотреблений со стороны недобросовестных поставщиков, открываем для малого бизнеса доступ к участию в государственных и муниципальных контрактах. Одним словом, выводя тендеры в электронный вид, мы делаем еще один шаг на пути к цифровой экономике, серьезно улучшаем деловой климат в регионе»,— подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, прозрачность государственных и муниципальных закупок является одной из приоритетных целей. «Очень важно, чтобы каждый житель области мог понимать на что расходуются государственные, областные и муниципальные бюджетные средства. Цифровизация закупочной деятельности поможет нам достичь именно этого»,— пояснил он.

За первую половину 2019 года в Свердловской области было размещено свыше 42,3 тыс. процедур в бумажной и электронной форме с начальной ценой контракта свыше 85 млрд руб. Крупнейшими по количеству проведенных процедур стали закупки продукции обрабатывающих производств — свыше 13,6 тыс. с начальной ценой контракта порядка 13 млрд руб. Крупнейшими по начальной цене контракта стали закупки сооружений и строительных работ — 38 млрд руб. Свыше 20% от общего числа всех закупок области в электронной форме были проведены на площадке «РТС-тендер».

Евгения Яблонская