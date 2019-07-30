Свердловчане примут участие в создании консорциума «Арктическая платформа Урала»

На стенде Свердловской области на «Иннопроме» состоялось подписание декларации о создании консорциума «Арктическая платформа Урала». Свои подписи под соглашением поставили вице-президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников» Игорь Бобровницкий, представители Уральского федерального университета, научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности «Биомед» МГУ и Фонда поддержки научных исследований в сфере экологии.

«Арктическая платформа Урала» — объединение научных, образовательных, общественных организаций и бизнеса в целях использования мощного научно-технологического потенциала, сосредоточенного в Уральском федеральном округе для развития северных арктических территорий. «Свердловская область, благодаря своему географическому положению, а также развитой промышленности, науке и социально-экономическому развитию играет в освоении Арктики значительную роль. Промышленность, наука и образование нашего региона ориентированы на потребности северных территорий и труднодоступных районов, идет создание интегрированной железнодорожной инфраструктуры северной и Свердловской железной дороги для обеспечения выхода к северному морскому пути»,— отметил первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

Алексей Буров