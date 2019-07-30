Ставка не сдерживает доллар

Курс доллара уверенно укрепляет позиции по отношению к мировым валютам на фоне сильных данных по экономике США, которые влияют на ожидания инвесторов по ставке ФРС. В понедельник долларовый индекс обновил двухмесячный максимум и приблизился к значениям мая 2017 года — 98,2 пункта. На фоне снижения предложения валюты со стороны экспортеров курс доллара поднялся к двухнедельному максимуму — 63,63 руб./$. В ближайшие дни аналитики ожидают достижения уровня 64 руб./$.

Новую неделю курс доллара США на мировом рынке начал с обновления двухмесячного максимума. По данным агентства Reuters, в ходе торгов понедельника индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) поднимался до 98,17 пункта — максимума с 31 мая. К тому же текущие значения близки к максимальным с мая 2017 года. На этом фоне курс евро опустился на 0,13%, до $1,111, курс фунта стерлингов снизился на 1,3%, до $1,22, вернувшись к значениям марта 2017 года. Игра на повышение американской валюты продолжается седьмой день подряд. За это время, по данным агентства Bloomberg, курс доллара вырос к ведущим мировым валютам на 1,2–2,6%.

Инвесторы продолжают отыгрывать данные по экономике США. В минувшую пятницу Министерство торговли сообщило о росте ВВП страны во втором квартале 2019 года на 2,1% в годовом выражении. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали роста ВВП лишь на 1,8%.

«Мировая экономика замедляется, и на этом фоне устойчивость экономики США повышает ее привлекательность в глазах инвесторов»,— отмечают аналитики Совкомбанка.

Хорошая макроэкономическая статистика повлияла на ожидания инвесторов и относительно итогов заседания Федеральной резервной системы США. Как и прежде, большая часть экономистов ждет, что в среду регулятор объявит о понижении ставки на 25 б. п., хотя ранее не исключалась возможность и более резкого ее изменения. «Сильные данные по ВВП уменьшают вероятность в глазах инвесторов резкого снижения ставки (на 50 пунктов) ФРС на этой неделе»,— отмечает главный аналитик ПСБ Михаил Поддубский. «В последние месяцы инвесторы увеличивали аппетит к риску на фоне ожиданий, что торговые войны заставят ФРС перейти к значительному снижению ставки»,— отмечает руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.

Долгое время рубль сохранял стабильность к общемировому росту курса доллара, но в последние дни тоже начал терять позиции. В ходе торгов в понедельник на Московской бирже курс доллара поднимался на 27 коп., до отметки 63,64 руб./$ — максимальной с 10 июля. По итогам основной сессии курс остановился на отметке 63,47 руб./$, что всего на 10 коп. выше значений пятницы. Рублю удавалось игнорировать внешний фон за счет высокого предложения валюты со стороны внутренних участников рынка. «На прошлой неделе компаниями уплачивались НДС, НДПИ и акцизы на сумму около 1 трлн руб. Этот фактор вкупе с подъемом цен на нефть и притоком средств на российский долговой рынок позволил рублю на прошлой неделе выглядеть лучше других валют развивающихся рынков. Но до середины августа рубль лишится этого фактора поддержки»,— отмечают аналитики Совкомбанка.

В ближайшие дни решение по ставке ФРС будет определять движение на внешнем и внутреннем валютном рынке.

«В базовом сценарии мы ожидаем снижения ставки на 25 п. п., и основной интригой будет риторика регулятора в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, из которой инвесторы будут делать выводы относительно перспектив дальнейшего снижения ставки»,— отмечает Михаил Поддубский. «В связи с окончанием налогового периода российская валюта становится более уязвимой к изменению настроений на мировых рынках. И курс доллара может достичь 64 руб./$ в ближайшую неделю, если снижение аппетита к риску продолжится после решения ФРС 30–31 июля»,— отмечает Наталия Орлова.

Виталий Гайдаев