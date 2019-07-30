Ставка не сдерживает доллар

Курс доллара уверенно укрепляет позиции по отношению к мировым валютам на фоне сильных данных по экономике США, которые влияют на ожидания инвесторов по ставке ФРС. В понедельник долларовый индекс обновил двухмесячный максимум и приблизился к значениям мая 2017 года — 98,2 пункта. На фоне снижения предложения валюты со стороны экспортеров курс доллара поднялся к двухнедельному максимуму — 63,63 руб./$. В ближайшие дни аналитики ожидают достижения уровня 64 руб./$.
Новую неделю курс доллара США на мировом рынке начал с обновления двухмесячного максимума. По данным агентства Reuters, в ходе торгов понедельника индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) поднимался до 98,17 пункта — максимума с 31 мая. К тому же текущие значения близки к максимальным с мая 2017 года. На этом фоне курс евро опустился на 0,13%, до $1,111, курс фунта стерлингов снизился на 1,3%, до $1,22, вернувшись к значениям марта 2017 года. Игра на повышение американской валюты продолжается седьмой день подряд. За это время, по данным агентства Bloomberg, курс доллара вырос к ведущим мировым валютам на 1,2–2,6%.
Инвесторы продолжают отыгрывать данные по экономике США. В минувшую пятницу Министерство торговли сообщило о росте ВВП страны во втором квартале 2019 года на 2,1% в годовом выражении. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали роста ВВП лишь на 1,8%.
«Мировая экономика замедляется, и на этом фоне устойчивость экономики США повышает ее привлекательность в глазах инвесторов»,— отмечают аналитики Совкомбанка.
Хорошая макроэкономическая статистика повлияла на ожидания инвесторов и относительно итогов заседания Федеральной резервной системы США. Как и прежде, большая часть экономистов ждет, что в среду регулятор объявит о понижении ставки на 25 б. п., хотя ранее не исключалась возможность и более резкого ее изменения. «Сильные данные по ВВП уменьшают вероятность в глазах инвесторов резкого снижения ставки (на 50 пунктов) ФРС на этой неделе»,— отмечает главный аналитик ПСБ Михаил Поддубский. «В последние месяцы инвесторы увеличивали аппетит к риску на фоне ожиданий, что торговые войны заставят ФРС перейти к значительному снижению ставки»,— отмечает руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.
Долгое время рубль сохранял стабильность к общемировому росту курса доллара, но в последние дни тоже начал терять позиции. В ходе торгов в понедельник на Московской бирже курс доллара поднимался на 27 коп., до отметки 63,64 руб./$ — максимальной с 10 июля. По итогам основной сессии курс остановился на отметке 63,47 руб./$, что всего на 10 коп. выше значений пятницы. Рублю удавалось игнорировать внешний фон за счет высокого предложения валюты со стороны внутренних участников рынка. «На прошлой неделе компаниями уплачивались НДС, НДПИ и акцизы на сумму около 1 трлн руб. Этот фактор вкупе с подъемом цен на нефть и притоком средств на российский долговой рынок позволил рублю на прошлой неделе выглядеть лучше других валют развивающихся рынков. Но до середины августа рубль лишится этого фактора поддержки»,— отмечают аналитики Совкомбанка.
«В базовом сценарии мы ожидаем снижения ставки на 25 п. п., и основной интригой будет риторика регулятора в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, из которой инвесторы будут делать выводы относительно перспектив дальнейшего снижения ставки»,— отмечает Михаил Поддубский. «В связи с окончанием налогового периода российская валюта становится более уязвимой к изменению настроений на мировых рынках. И курс доллара может достичь 64 руб./$ в ближайшую неделю, если снижение аппетита к риску продолжится после решения ФРС 30–31 июля»,— отмечает Наталия Орлова.
На минувшей неделе рубль остался без поддержки со стороны внутренних инвесторов. По итогам торгов пятницы курс доллара на Московской бирже закрепился возле отметки 63,43 руб./$, что почти на 40 коп. выше закрытия предшествующей недели. В четверг компании завершили уплату основных налогов за май (НДС, НДПИ, акцизы), которые, по оценкам аналитиков, составляли 0,8–1 трлн руб. Снизился спрос на рубли и со стороны иностранных инвесторов, так как Минфин сократил объемы размещений ОФЗ, вернувшись к практике лимитированных аукционов.
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