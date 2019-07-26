Курс доллара. Прогноз на 31 июля–2 августа

Михаил Поддубский, главный аналитик Если вдруг ФРС не просигнализирует о значимых стимулах, то мы видим риски укрепления доллара Ключевым событием следующей недели однозначно видится заседание Федрезерва, итоги которого имеют принципиальное значение для дальнейшей динамики всей группы валют EM. Снижение ставки американским регулятором и риторика, предполагающая большую вероятность еще пары снижений в ближайшие месяцы, могут оказать умеренную поддержку основной группе валют развивающихся стран, и на этом фоне допускаем повторный тест парой доллар/рубль минимума в районе 62,50 руб./$. Однако на текущий момент инвесторы во многом уже заложили подобный сценарий, и, если вдруг ФРС не просигнализирует о значимых стимулах, то мы видим риски укрепления доллара на валютном рынке по всему спектру валют.

Антон Покатович, главный аналитик Мы не ожидаем существенного роста волатильности в рубле в перспективе ближайшей недели Мы не ожидаем существенного роста волатильности в рубле в перспективе ближайшей недели. Решение регулятора о снижении ключевой ставки на 25 б. п. было полностью заложено в текущие цены активов. В девальвационный канал отечественная валюта может вернуться во второй половине августа—начале сентября, мы видим потенциал для ослабления к отметке 65 руб. за доллар на фоне дальнейших изменений процентных ставок ЦБ и действия сезонных факторов. В течение ближайшей недели рубль может совершить попытки укрепления, а его движения будут находиться в диапазоне 62,7–63,8.

Татьяна Евдокимова, экономист Со следующей недели рубль теряет поддержку от налогового периода Снижение ставки ФРС на 25 б. п. фактически не вызывает сомнений, но основная интрига заключается в том, какой сигнал относительно своих будущих действий даст регулятор. На настоящий момент участники рынка ожидают снижения ставок ФРС на 100 б. п. до конца 2020 года. Если риторика американского регулятора окажется недостаточно мягкой, то неделя может завершиться более крепким курсом доллара и, как следствие, ослаблением валют развивающихся стран в паре с американской валютой. При таком развитии событий рубль вряд ли станет исключением. Из внутренних факторов стоит отметить, что со следующей недели рубль теряет поддержку от налогового периода, традиционно формирующего дополнительный спрос на российскую валюту. Кроме того, 1 августа выплачиваются рекордные дивиденды «Газпрома», часть из которых может быть конвертирована обратно в валюту. По совокупности факторов на будущей неделе актуальным для рубля в паре с долларом будет диапазон 63–64 с рисками умеренного ослабления от текущих уровней в рамках данного диапазона.

Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию Давление на рубль будет оказывать обратная конвертация дивидендов На следующей неделе основным внешним фактором для российской валюты станет решение по учетной ставке ФРС, заседание которой намечено на среду. Прогнозируемое снижение ставки с 2,5% до 2,25% частично ослабит доллар США по отношению к другим валютам, в том числе к рублю. Цены на нефть относительно стабильные и будут оказывать нейтральное влияние на рубль, налоговый период закончит оказывать поддержку российской валюте. Вместе с этим давление на рубль будет оказывать обратная конвертация дивидендов. С учетом этого мы ожидаем курс пары USD/RUB в диапазоне 62,5–64,0 руб. за доллар США.