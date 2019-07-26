Евро раскрутили ставкой

На торгах европейской валютой на Московской бирже 25 июля царил ажиотаж — объем сделок превысил €1,1 млрд. Все это происходило на фоне возросшей волатильности курса евро, который опускался ниже уровня 70 руб./€. Резкие колебания курса общеевропейской валюты наблюдались и на мировом рынке. Так инвесторы отыгрывали итоги заседания Европейского ЦБ и заявление его главы Марио Драги относительно дальнейшей денежно-кредитной политики регулятора.

На торгах Московской биржи 25 июля наблюдался резкий рост волатильности курса европейской валюты. Первую половину дня курс евро находился возле значений закрытия основной сессии среды, но после 14:50 резко пошел вниз и впервые с марта 2018 года опустился ниже уровня 70 руб./€. К 15:45 он потерял почти 50 коп. и достиг отметки 69,95 руб./€. Однако буквально спустя пять минут курс евро резко пошел вверх и в течение часа отыграл все потери. По итогам основной сессии курс европейской валюты закрылся возле отметки 70,48 руб./€, что всего на 2 коп. ниже значений закрытия среды. При этом объем торгов европейской валютой превысил €1,1 млрд, тогда как традиционно составляет на 20–30% меньше. Объем торгов евро с поставкой tomorrow составил €820 млн — рекордное значение с марта 2018 года.

Дональд Трамп, президент США, 18 июня на своей странице в Twitter Марио Драги только что объявил о возможности дополнительного стимулирования, что сразу же увело курс евро к доллару вниз и позволило им несправедливо легче конкурировать с США

Впрочем, движение курса евро на российском рынке полностью повторяло его поведение на мировом рынке. Первую половину дня европейская валюта в ожидании заседания ЕЦБ торговалась возле значений закрытия среды — $1,114. Как и ожидали аналитики, регулятор сохранил ставки (0,25% и -0,4%) и дал сигнал о возможном смягчении монетарной политики в будущем. После оглашения итогов заседания курс евро в течение часа снизился на 0,6% и впервые с мая 2017 года приблизился к уровню $1,11. «Перспектива ухода депозитной ставки глубже на отрицательную территорию на сентябрьском заседании и более слабые перспективы экономического роста в Европе, чем в США, снижают привлекательность вложения в европейские активы, что сказывается на курсе евро»,— отмечает главный экономист Нордеа-банка Татьяна Евдокимова.

Однако ослабление евро было непродолжительным.

На пресс-конференции по итогам заседания глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что представители регулятора не обсуждали возможность снижения ставки, при этом любое понижение будет сопровождаться мерами, ограничивающими негативный эффект для банковской сферы.

Ранее он неоднократно высказывал мнение, что длительный период отрицательных ставок по депозитам вредит европейским банкам. «Поручение профильным комитетам проработать многоуровневую систему ставок, которая может улучшить баланс между финансовыми показателями банков при отрицательных ставках и экономическим ростом, оказало умеренную поддержку евро, но нельзя сказать, что движение носит выраженный характер»,— отмечает главный аналитик ПСБ Михаил Поддубский.

Поэтому участники рынка не исключают дальнейшего ослабления евро. «В случае продолжения замедления экономики Европы рубль может продолжить постепенно укрепляться по отношению к европейской валюте. Предпосылки для этого сохраняются, так как остается существенная неопределенность по ключевым для европейской экономики темам — торговые войны, риск повышения американских пошлин на европейские автомобили, «Брексит», попытки Италии перейти к более мягкой бюджетной политике и т. д. На этом фоне европейская экономика, вероятно, продолжит демонстрировать довольно слабые темпы роста, а перспективы восстановления евро останутся ограниченными»,— отмечает Татьяна Евдокимова. В ближайшие дни большое значение для валютного рынка будут иметь итоги заседания Федеральной резервной системы США, которое завершится 31 июля. «Более агрессивное, чем ожидается, снижение ставки ФРС спровоцирует "медвежью" игру против доллара»,— отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Виталий Гайдаев