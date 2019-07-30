Банки привлекают власть

Органы власти Свердловской области в рамках промышленной выставки «Иннопром-2019» заключили серию соглашений с банками. Они предусматривают реализацию проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), финансирование инвестпроектов и участие финансовых организаций в реализации проекта «Умный город».



Стратегическое партнерство

Одно из ключевых соглашений подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава территориального подразделения Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин. Документ регламентирует текущие и перспективные направления взаимодействия между региональными властями и финансовой организацией на 2019-2020 годы. Стороны договорились о разработке единых подходов к финансированию и структуре проектов ГЧП. «Нынешнее соглашение носит стратегический характер, поскольку является по сути “дорожной картой”, определяющей ключевые направления участия банка в региональных проектах»,— прокомментировал подписание Владимир Черкашин. По его словам, банк вновь подтвердил готовность финансировать значимые социальные и инфраструктурные программы. «Также мы рассчитываем, что экспертиза специалистов Группы Сбербанка в сфере цифровизации и искусственного интеллекта может быть востребована при проведении в нашей области крупных международных мероприятий»,— добавил он.

«Умный город» Соглашением о реализации на территории Свердловской области проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» подписали заместитель губернатора Олег Чемезов и управляющий Свердловским отделением Сбербанка Михаил Кисель. Стороны договорились о совместных действиях по воплощению на региональном уровне решений Министерства строительства и ЖКХ РФ по созданию цифровой городской среды. Сбербанк готов предложить для внедрения в городах Среднего Урала такие технологии, как ситуационная видеоаналитика, направленная на предотвращение потенциально опасных ситуаций в общественных пространствах, Face Traffic — решение для мониторинга и анализа пассажиропотока, сервисы автоматизированного контроля за работой дорожной и коммунальной техники. В рамках «Иннопрома» специалисты дочерних компаний Сбербанка продемонстрировали ряд digital-решений, которые могут быть применены в концепции «Умного города». В числе таких проектов «умная остановка». Она оснащена информационным табло с графиком и временем прибытия транспорта, камерой наблюдения и тревожной кнопкой, билетным терминалом и датчиком шума, зарядкой для гаджетов и Wi-Fi-роутером. Еще один проект — «умная опора» является как креплением для фонарей, так и устройством для оптимизации графика работы наружного освещения. «Банк успешно внедряет технологии искусственного интеллекта буквально во все направления своей деятельности. Мы готовы делиться этими наработками и уверены, что инновации Сбербанка смогут помочь сделать нашу городскую среду более комфортной и безопасной»,— отметил Михаил Кисель.

Деньги для медицины

Соглашение о сотрудничестве подписали министерство здравоохранения Свердловской области и Сбербанк. Документ предусматривает, что банк будет активно участвовать в реализации проектов ГЧП по строительству и реконструкции медицинских объектов. «Соглашение позволит нам привлечь ресурсы на реализацию инвестиционных и социальных проектов в сфере здравоохранения, определить потребность в приобретении медицинского оборудования и автомобилей в лизинг, получить сервис страхования в разных направлениях медицины»,— отметил областной министр здравоохранения Андрей Цветков.

Грамотность по почте

Заместитель губернатора Олег Чемезов и директор макрорегиона Урал ПАО «Почта банк» Игорь Смирнов подписали «Дорожную карту» по повышению экономического потенциала региона и доступности финансовых услуг в Свердловской области. Ранее соглашение о сотрудничестве с банком заключил губернатор Евгений Куйвашев на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году. В том числе, оно предполагает развитие банковской инфраструктуры в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Среднего Урала. «Доступность современной банковской инфраструктуры играет важную роль. Возможность совершать платежи, переводы, получать зарплату и пенсию на банковскую карту значительно экономит время — самый ценный ресурс, и делает нашу жизнь существенно комфортней. У нас уже почти 30 тыс. пенсионеров получают пенсии на счета Почта банка»,— отметил Олег Чемезов. «Мы активно участвуем в повышении финансовой грамотности свердловчан. Сегодня достигнута договоренность, что сотрудники нашей компании проведут мастер-классы по финансовой безопасности для всех желающих в отделениях соцслужбы»,— добавил Игорь Смирнов.

Деньги для резидентов

Банк «Открытие», Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и туристический кластер «Гора Белая» заключили соглашение о реализации проектов в рамках ГЧП. Согласно документу, стороны обязуются создавать комфортные условия вхождения в проект кластера инвесторов. В частности, соглашение предусматривает разработку финансовых и нефинансовых инструментов поддержки бизнеса, а также создание уникальных банковских и финансовых продуктов для резидентов кластера.

Идею создания туристического кластера «Гора Белая» губернатор Евгений Куйвашев впервые озвучил зимой 2017 года. По его замыслу, проект станет одной из «точек роста» Нижнего Тагила и всей Горнозаводской агломерации. В границы кластера входят ГЛК «Гора Белая», природный парк «Река Чусовая», буферная зона Висимского заповедника и 15 населенных пунктов. В рамках реализации проекта планируется до 2028 года модернизировать действующие и создать около 200 новых объектов индустрии туристического сервиса, спорта и культуры. На территории создан особый экономический режим. Планируется, что общий объем частных инвестиций составит около 30 млрд руб. На территории кластера планируется построить развивать горнолыжный комплекс, создать туристические маршруты по заповедным местам и тематический парк Горнозаводской цивилизации, а также реконструировать узкоколейную железную дорогу.

«Наша задача — создать на территории кластера благоприятную основу для инвестирования. На эти цели направлены и разработка мастер-планов, и проектирование пространства. Детально прорабатываем концепцию курорта, архитектурный облик, изучаем потребительское поведение. И один из главных блоков — поддержка инвестора, доступ к финансированию проектов»,— подчеркнул гендиректор управляющей компании кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич. «Например, мы готовы предоставлять банковские гарантии, необходимые для получения беспроцентного кредита Фонда поддержки моногородов»,— рассказала управляющая банком «Открытие» в Свердловской области Наталья Алемасова.

Молочный проект

Отдельное соглашение о реализации инвестпроекта по строительству молочно-товарной фермы в селе Сажино Артинского района подписали Уральский банк Сбербанка, правительство Свердловской области и ООО «Ударник». Подписи под документом поставили губернатор Евгений Куйвашев, Владимир Черкашин и учредитель ООО «Ударник» Алексей Бобров. Ферма рассчитана на 1,8 тыс. голов крупного рогатого скота (фуражных коров) с полным циклом выращивания молодняка. В будущем предприятие готовится получить официальный статус племенного репродуктора.

Общий объем инвестиций в проект составит 1,72 млрд руб.: 1 млрд руб. предоставит Сбербанк, 720 млн руб. — частные инвестиции ООО «Ударник». Реализация проекта планируется к 2021 году. Планируемый объем производства фермы составит порядка 41 т сырого молока в сутки. В результате реализации проекта появится 21 новое рабочее место, будут модернизированы более 160. Средняя зарплата на предприятии будет на уровне 35 тыс. руб. Прогнозируется, что новое оборудование и высокопроизводительное племенное поголовье поднимут выручку от животноводства в семь раз, что в два раза увеличит налоговые отчисления сельхозпредприятия в бюджеты всех уровней.

Евгения Яблонская