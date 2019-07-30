Свердловский бизнес выводят на биржевой рынок

На международной выставке «Иннопром-2019» Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства подписал соглашение с ПАО «Московская биржа» по реализации мер поддержки для выхода малого и среднего бизнеса региона на биржевой рынок. В рамках соглашения фонд и биржа организуют совместные мероприятия по информированию бизнеса и проведению индивидуальных консультаций. «С помощью Московской биржи мы планируем организовать для средних предприятий выпуск облигаций, которые будут размещаться на свободном рынке, тем самым будут привлечены необходимые денежные средства для бизнеса»,— рассказал директор областного фонда Илья Сулла. «Биржа готова предоставить инфраструктуру для российских предпринимателей для поиска инвестиций на широком рынке, на долговом рынке. Надеемся, что данное соглашение позволит нам вместе решить задачи привлечения финансирования для развития бизнеса и реализации их проектов»,— добавил директор Уральского филиала ПАО «Московская биржа» Максим Костылев.