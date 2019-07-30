Религию не пустили в сад

Свердловский облсуд оставил в силе решение Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга о назначении штрафа 20 тыс. руб. главе местной религиозной организации христиан веры евангельской «Дерево жизни» Павлу Рудакову. По мнению суда, он неправомерно проводил богослужения в своем домике на садовом участке в СНТ «Заря» на окраине Екатеринбурга. По документам, он мог заниматься на своем участке только садоводством. По мнению экспертов, в России складывается неоднозначная практика по подобным делам.



Вчера стало известно о вступлении в силу решения Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга в отношении пастора местной религиозной организации христиан веры евангельской (пятидесятников) «Дерево жизни» Павла Рудакова, оштрафованного на 20 тыс. руб. за нарушение ст. 8.8 КоАП РФ («Использование земельного участка не по целевому назначению»). «Административное наказание назначено в пределах санкции статьи в минимальном размере. Решения, обжалованные в апелляционной инстанции, оставлены без изменений»,— пояснили в пресс-службе облсуда.

Согласно материалам дела (имеются в распоряжении “Ъ-Урал”), Павел Рудаков работает пастором с 2011 года. В 2013 году он приобрел в собственность земельный участок площадью четыре сотки в СНТ «Заря». На нем он построил двухэтажный дом с детской игровой комнатой, кабинетом, спальнями и залом для богослужений (помещение было передано в пользование МРОХЕ «Дерево жизни»).

В 2018 году на деятельность своего соседа пожаловались члены СНТ, написав коллективное обращение в прокуратуру. В декабре 2018 года прокуратура провела проверку соблюдения требований земельного законодательства и выяснила, что пастор нарушает права членов СНТ. Дело в том, что категория земли Ц-4, где находится СНТ, позволяет проводить религиозные богослужения, но для этого необходима смена условного использования земельного участка. Такие процедуры проводятся при условии проведения публичных слушаний. Выводы надзорного органа были переданы главному государственному инспектору Екатеринбурга по использованию и охране земель, который оштрафовал пастора на 20 тыс. руб. Это решение позже оставил в силе Верх-Исетский райсуд.

Пастор Рудаков заявил корреспонденту “Ъ-Урал”, что категорически не согласен с решениями судов. «Они ограничивают мои права как собственника жилья. Я неоднократно говорил, что это не здание церкви, а мой дом, в котором я живу и читаю молитвы»,— пояснил он. Сейчас защита обсуждает возможность дальнейшего обжалования.

По мнению экспертов, спор имеет перспективы в Верховном суде РФ. «Судом отражено, что собственник мог инициировать процедуру получения условно разрешенного вида использования земельного участка — религиозного использования, но не сделал этого. С точки зрения обжалования в Верховном суде дело интересное, поскольку не во всех субъектах РФ складывается практика, аналогичная нашей области. Таким образом, высшая судебная инстанция должна унифицировать практику по конкретной категории дел»,— пояснил почетный адвокат России Ярослав Загоруйко.

Елена Горшкова