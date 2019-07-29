Военный аэродром примеряют к лоукостерам

Минобороны предложило создать аэропорт для лоукостеров на базе военного аэродрома, пишет РБК. Речь идет об аэродроме Клин-5. Он находится в 65 км от Москвы на границе с Тверской областью. Правда, добраться до него можно пока только на машине. По данным издания, аэропорт могут связать с высокоскоростной магистралью Москва— Санкт-Петербург, но проектировать ее начнут лишь осенью.

Проблему с транспортной доступностью можно решить, но аэропорт будет крайне дорогостоящим проектом, говорит главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: «Надо все-таки просчитывать экономическую целесообразность. Клин — это достаточно далеко от Москвы, а добираться по Ленинградскому шоссе через многочисленные пробки очень долго и сложно. А какая альтернатива? Платная дорога?

Возникает вопрос: лететь в бюджетный аэропорт, чтобы потом ехать за деньги очень долго в город, какой в этом смысл? К тому же отрезается транзитный пассажиропоток.

Человек, который полетит в аэропорт, очевидно, не будет иметь возможности пересесть на рейсы другой авиакомпании и улететь из Москвы куда-нибудь на курорт. Он исключительно для чартерных перевозок, какой-то очень ограниченный. Когда в Европе используют военные аэродромы для лоукостеров, это действительно перевозки point-to-point. Очевидно, что просто взять военный аэродром и начать туда выполнять гражданские перевозки не получится. Надо будет сделать еще немало инвестиций: построить терминал, установить оборудование, которое необходимо для гражданской авиации, современную систему посадки. Если речь идет о лоукост-аэропорте, после таких больших инвестиций дешево обслуживать пассажиров не получится, потому что придется эти деньги как-то отбивать».

Теоретически любой аэропорт можно вывести на окупаемость, считает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов. Но в России пока просто нет такого числа лоукостеров, чтобы обеспечить работу новой воздушной гавани. «Идея с Клином не новая, ее обсуждали еще до того, как в Жуковском что-то появилось, как просто одну из возможных площадок для развития лоукоста. Чтобы строить аэропорт как элемент инфраструктуры, нужно иметь то, для чего ты его строишь. Нужно понять, есть ли на него спрос, есть ли перевозчики, которые готовы летать, и не будет ли такое предложение избыточным, кто им может заинтересоваться. Соответственно, здесь встает вопрос окупаемости»,— резюмирует Борисов.

Инвестировать в строительство конкурента аэропорта Жуковского может компания Олега Дерипаски «Базэл Аэро», пишет РБК. Сейчас она управляет аэропортами в Краснодаре, Сочи и Анапе.

Глеб Силко