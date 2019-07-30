«Внучка» Сбербанка и «Ростелекома» ищет четверть миллиарда

В центре Челябинска за 261 млн руб. выставлено на продажу офисное здание площадью 5,4 тыс. кв. м на улице Цвиллинга, 10. Продавец — компания, учрежденная на паритетных условиях «дочками» Сбербанка и «Ростелекома». Эксперты отмечают, что на этот раз будет трудно повторить успешный опыт прошлого года, когда «Ростелеком» почти за 400 млн руб. продал здание челябинского Главпочтамта областному минимущества для размещения в нем кассационного суда. По мнению риелторов, стоимость объекта на Цвиллинга сильно завышена, и без существенного снижения цены он будет не интересен покупателям.



Компания «Телеком-5» — совместная структура «Ростелекома» и Сбербанка, учрежденная специально для привлечения инвестиций через реализацию недвижимости, выставила на продажу здание в центре Челябинска. Покупателя ищут для шестиэтажного объекта офисной недвижимости на улице Цвиллинга, 10. Соответствующее объявление было опубликовано в сети. За здание «свободного назначения» площадью 5390 кв. м собственник просит 261 млн руб.

В объявлении сказано, что объект имеет торговые помещения и приносит доход от аренды. Двухэтажный пристрой сейчас занимают клиентские офисы «Ростелекома», в том числе для работы с корпоративными клиентами, а также туристическая компания «Сусанин». По данным сервиса «Яндекс.Карты», в здании также работают компании «Технопарк» (компьютерный магазин, ремонт техники) и «Оконный эксперт» (установка и ремонт окон). Продажа объекта — часть программы, принятой «Ростелекомом» на федеральном уровне. В базе «Телеком-5» еще 22 объекта: 12 в Санкт-Петербурге, пять в Москве, по одному в Мытищах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Сочи.

Учредителями ООО «Телеком-5», зарегистрированного в Москве в 2016 году, являются ООО «Сбербанк инвестиции» (дочерняя структура Сбербанка) и ПАО «Башинформсвязь» («дочка» «Ростелекома»). В компании сообщили, что здание на Цвиллинга, 10 принадлежит ей, продажа будет осуществляться на обычных условиях, без конкурса. В «Ростелекоме» “Ъ-Южный Урал” ответили, что на балансе телеком-оператора этот объект не состоит, а действия третьих лиц в компании не комментируют.

В Челябинске «Ростелеком» в прошлом году уже нашел покупателя для своего крупного объекта недвижимости: в сентябре 2018 года Борис Дубровский, тогда занимавший пост губернатора, подписал постановление «О реализации бюджетных инвестиций в форме капительных вложений» в приобретение принадлежавшего госкомпании здания Главпочтамта (улица Кирова, 161) с землей. На эти цели из областной казны было выделено 397 млн руб. В здании площадью более 9,7 тыс. кв. м решили разместить вновь созданный Седьмой кассационный суд (начнет работу осенью). Государственным заказчиком на приобретение недвижимости выступило министерство имущества и природных ресурсов региона. Здание купили по процедуре закупки у единственного поставщика, без конкурентных торгов в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ. Найти покупателя для здания Главпочтамта удалось через три года после того, как было впервые объявлено о его продаже.

По мнению директора компании «IBC Недвижимость» Станислава Ахмедзянова, стоимость объекта завышена более чем вдвое. «Даже по 30 тыс. руб. за квадратный метр это здание не продать, адекватная рыночная цена — не более 20 тыс. за кв. м,— считает он.— При этом если объект недвижимости стоит на балансе у компании по завышенной цене, то продавать его дешевле — значит, по сути, формировать убыток».

Случай со зданием на Кирова, которое удалось продать по высокой стоимости, близкой к начальной (в 2016 году здание выставили на реализацию по цене 410 млн руб.), по мнению эксперта, не показателен, потому что такие возможности появляются крайне редко. «Особенно сложно будет заинтересовать кого-то из инвесторов, если “Ростелеком” останется в здании в качестве арендатора: владельцы коммерческой недвижимости неохотно сдают помещения госкомпаниям, потому что в случае конфликтов суды часто встают на сторону последних, и они могут давить на собственника, например, в части установки арендных ставок»,— отметил господин Ахметзянов.

Установленная в объявлении цена может быть приглашением к переговорам, отмечает директор по развитию компании «Служба недвижимости» Денис Стукалов. «Сегодня торг при продаже объектов коммерческой недвижимости часто составляет 30–50%,— говорит он.— В целом, на мой взгляд, найти покупателя для этого здания будет сложно: расположение хорошее, но основную его часть можно использовать только как офисы, а в этой части города предложений достаточно. На первом этаже, теоретически, можно разместить ритейлеров, но вопрос, будет ли это им интересно»,— комментирует собеседник “Ъ-Южный Урал”.

Артур Якушко