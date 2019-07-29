HeadHunter: работодателям не хватает квалифицированных рабочих

Специалисты по поиску персонала сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих, таких как токари, слесари и техники, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование HeadHunter. Больше всего требуются кадры со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием. Главная проблема в ожидании определенных навыков, среди которых специализированные знания, владение IT-системами, навыками программирования и готовность к переобучению и повышению квалификации.

Исследование проводилось в форме онлайн-опроса 463 HR-специалистов: директоров и менеджеров по персоналу, собственников бизнеса, руководителей территориальных офисов, менеджеров по обучению и оценке персонала и кадровому делопроизводству.

Ранее HeadHunter отмечал рост популярности вакансий в сфере производства и промышленности. Последние три года они составляют 11% от всего рынка. «Идет работа по возвращению привлекательности рабочим специальностям. За счет этого мы наблюдаем активный рост резюме — видим, что и молодые специалисты сейчас размещают резюме в сфере производства»,— рассказала руководитель службы исследований онлайн-сервиса Мария Игнатова.

Какие специальности находятся списке желаемых у россиян, читайте в публикации “Ъ FM” «Родители загадали профессии своим детям».