Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 кредитно-активных регионов

Санкт-Петербург и Ленинградская область в лидерах по объемам кредитования. Как сообщили эксперты Объединенного кредитного бюро, во втором квартале 2019 года жители двух регионов оформили в банках 422,66 тыс. кредитов на 137,89 млрд рублей.

Первое место рейтинга занимают Москва и Московская область, где в апреле-июне текущего года было оформлено 1,02 млн кредитов на сумму 412,96 млрд руб.

За отчетный период в Петербурге и Ленинградской области было взято 179,35 тыс. кредитов наличными на 65,03 млрд руб. В Санкт- Петербурге за квартал жители оформили 15,17 тыс. автокредитов на 14,61 млрд руб. Средний размер займа на покупку машины составил 963 тыс. руб. При этом именно в Петербурге аналитики отметили самые высокие темпы роста объемов автомобильного кредитования, +11%.

Что касается ипотеки, то таких кредитов банками за три месяца было выдано 13,77 тыс. , их общая сумма составила 39,33 млрд руб. Покупатели жилья, в среднем, оформляли кредиты на 2,86 млн руб.