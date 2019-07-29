«Паритет» заменил ВТБ в реестре требований кредиторов «Цимлянских вин»

Как стало известно “Ъ-Юг”, Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил заявление ПАО «Банк ВТБ» о его замене в реестре требований кредиторов ОАО «Цимлянские вина» на ООО «Паритет» (информация об этом опубликована в картотеке суда). Основанием для замены стала уступка банком права требования к «Цимлянским винам» в пользу «Паритета». Сумма требования составляет 161,5 млн руб.

Напомним, в феврале «Паритет» выкупил 375 млн руб. задолженности «Цимлянских вин» у Сбербанка после чего стал основным кредитором предприятия и залогодержателем. В марте фирма заявила о готовности погасить все долги винодельческого предприятия.

ООО «Паритет» было учреждено в начале года Аскером Хапаевым, который известен как гендиректор нескольких компаний, связанных с Юрием Слюсарем — сыном бывшего руководителя завода «Роствертол». Как ранее предположили источники „Ъ-Юг“, «Паритет» может быть техническим юрлицом, через которое структуры господина Слюсаря намерены получить контроль над «Цимлянскими винами».

ОАО «Цимлянские вина» — один из известнейших производителей вин (в том числе игристых) в Ростовской области. Предприятие расположено в Цимлянском районе, там же находятся его собственные виноградники. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2016 года АО снизило выручку с 930 млн руб. до 582 млн руб. В 2017 году выручка снизилась до 241 млн руб., и предприятие вышло в чистый убыток размером 143 млн руб. Более года назад «Цимлянские вина» остановили производство из-за ареста банковских счетов, обусловленного задолженностью по налогам. В июле 2018 года в отношении ОАО была введена процедура наблюдения, спустя год предприятие было признано банкротом с открытием конкурсного производства.

Вадим Водолазов