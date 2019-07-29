В Смольном готовы подписать концессионное соглашение о строительстве медцентра в Славянке

Власти Петербурга одобрили проект концессионного соглашения по строительству консультационно-диагностического центра в Пушкинском районе. Соответствующее решение было принято на совещании городского правительства в понедельник, 29 июля. Автором инвестпредложения является компания ООО «Русская Балтика», связанная с Euromed Group.

Новый медицинский центр намерены построить в поселке Славянка на Колпинском шоссе. Стоимость строительства оценивается в 2,29 млрд рублей, эксплуатация потребует ежегодных вложений в размере 537 млн руб., еще 673 млн руб. в год составит компенсация инвестору. Проект предполагается реализовать в 2023 году, а начать строительство — в будущем году. Само концессионное соглашение планируется подписать в декабре этого года. По концессии инвестор сможет эксплуатировать медцентр до 2049 года.

“Ъ-СПб” писал, что ранее общий объем инвестиций в проект оценивался в 1,8 млрд руб.