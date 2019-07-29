В США завершился чемпионат мира по Fortnite

В Нью-Йорке завершился первый официальный киберспортивный чемпионат мира по игре Fortnite с призовым фондом в $30 млн. Чемпионом в соло дисциплине оказался 16-летний американец Кайл Джерсдорф под ником Bugha. Он набрал 59 очков и заработал $3 млн. Второе место занял Харрисон Чанг (Psalm), получивший $1,8 млн, третье — спортсмен Шейн (EpikWhale), заработавший $1,2 млн.

Россиянин Марк Данилов (letw1k3) занял 59-е место и получит $50 тыс., несмотря на полученную дисквалификацию из-за того, что он подглядывал за другими участниками во время матча. Победителями парного турнира стала команда Cooler Esport, за победу она получит $3 млн.

Шестую игру одиночного турнира посмотрело больше всего зрителей — 2,3 млн человек. В России в пиковые часы количество зрителей составило 26,4 тыс. человек, на англоязычных трансляциях — 1,5 млн человек. Esports Charts собрали информацию с платформ Twitch, MIXER, Facebook, OpenrecTv и YouTube.

Евгений Федуненко