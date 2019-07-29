«Бронницкий ювелир» запускает ребрендинг компании и всей сети магазинов

Компания «Бронницкий ювелир» — один из лидеров российского рынка украшений, которому в нынешнем году исполняется 95 лет,— объявила о полном ребрендинге. Изменения коснулись всего: от логотипа до ритейл-концепции. Первый обновленный салон уже открыт в Санкт-Петербурге, на очереди — Москва и более 60 магазинов по всей стране.

Команда ювелирной сети привлекает молодых дизайнеров, создает новые коллекции минималистичных украшений с акцентом на бриллианте, запускает рекламные кампании с участием самых востребованных моделей Москвы, разрабатывает новый фирменный стиль совместно с агентством Gorbunof во главе с креативным директором Никитой Горбуновым.

Перед агентством стояла непростая задача — сделать исторический бренд современный и модным, найти подход к новой целевой аудитории, поколению миллениалов. «Мы стремимся стать востребованным брендом для современной взрослой молодежи, которая много путешествует, следит за модными тенденциями и развивает собственный вкус»,— отмечает директор по маркетингу «Бронницкого ювелира» Наталья Шумилина.

«Сейчас основная целевая аудитория — люди 25–35 лет, у которых иные стилистические предпочтения: легкость, лаконичность, элегантность. И 80% в ней составляют девушки, которые сами себе покупают украшения»,— рассказывает Никита Горбунов, креативный директор агентства Gorbunof. Первый обновленный салон «Бронницкого ювелира» уже открылся в петербургском торговом комплексе «Сити Молл».

Над его дизайном работал архитектор Игорь Ткачук. В интерьере грубые текстуры сочетаются с неоновыми акцентами, появились лаунж- и селфи-зоны и принципиально новое ювелирное арт-пространство, в котором украшения представлены 14 коллекциями. При ребрендинге агентство Gorbunof сделало акцент на шрифтовой концепции. Символом обновленного бренда стала буква «О», напоминающая кольцо с бриллиантом. Команда разработала и новую упаковку для украшений, лаконичность которой не отвлекает внимания от самого украшения, а, наоборот, подчеркивает его элегантность. «Момент открытия покупки всегда очень ценен, даже если это подарок самому себе,— говорит Никита Горбунов.— Вот ты раскрываешь пакет, достаешь коробку, развязываешь ленточку, снимаешь крышку… И перед тобой только украшение. Никаких бирок — ничего лишнего».