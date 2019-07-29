Россельхозбанк может продать ферму и комбикормовый завод в Ленобласти

Россельхозбанк до конца текущего года может продать хозяйство «Рассвет» и Лужский комбикормовый завод (ЛККЗ), сообщает РБК. Активы ранее принадлежали холдингу «Парнас» и перешли банку за долги.

Лужский комбикормовый завод за прошлый год значительно снизил выручку, на 27% — до 1,5 млрд руб. у предприятия имеются долги. В апреле к заводу банкротный иск подавала компания «ТК.9.ру». Сумма исковых требований составляла 2,6 млн руб. Исковое заявление было отозвано, стороны договорились.

АОЗТ Фирма «Рассвет» занимается мясным животноводством. Ферма находится в Лодейнопольском районе.