«Ленэнерго» за полгода увеличило чистую прибыль на 36%

ПАО «Ленэнерго» по итогам первого полугодия 2019 года увеличило чистую прибыль по РСБУ до 7,8 млрд рублей. Данный результат на 36,1% выше, чем был получен в январе – июне прошлого года.

Выручка ПАО за отчетный период составила 39,8 млрд руб., показав рост 11,8%. Показатель EBITDA увеличился на 23,5%, до 16,7 млрд руб. Соотношение чистый долг/EBITDA ПАО «Ленэнерго» снизилось на 0,42 пункта и составило 0,68. Объем капитальных вложений за 6 месяцев 2019 года составил 7,9 млрд руб.