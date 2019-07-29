Банкротство «Воронежской логистической компании» вновь продлено

Арбитражный суд Воронежской области продлил на шесть месяцев конкурсное производство в ООО «ВЛК», головном юрлице Воронежской логистической компании, реализовавшей первые современные проекты на региональном профильном рынке, сообщается в материалах дела. Таким образом суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего компании Валентина Оленюка.

В определении суда поясняется, что «мероприятия конкурсного производства в полном объеме не завершены» и необходимо дополнительное время «для реализации имущества должника, завершения расчетов с кредиторами или для рассмотрения заявления о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности». Заседание с анализом итогов нового этапа банкротства суд запланировал на 13 января 2020 года.

Напомним, ООО «ВЛК» было признано банкротом в конце августа 2017 года. Контроль над процедурой получил кредитовавший в евро проекты ВЛК банк «ФК Открытие». Компания должна ему почти 1,7 млрд руб. в эквиваленте национальной валюты. Одновременно через банкротство как физлицо проходил основатель ВЛК Александр Бакиров. Его банкротство завершилось в январе. Лично к господину Бакирову были заявлены требования кредиторов на 3,76 млрд руб. А конкурсная масса в деле составила 997 тыс. руб. По итогам завершившегося банкротства кредиторам было выплачено 837 тыс. руб., или 0,22% от суммы долга.

Подробнее о причинах банкротства ВЛК в материале “Ъ-Черноземье” «В логоцентр свезли долги».

Сергей Калашников