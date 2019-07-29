AliExpress будет поставлять товары в российские магазины

Маркетплейс AliExpress будет работать как оптовый поставщик, и товары с торговой площадки появятся в розничных офлайн-магазинах России, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Антона Пантелеева. Ранее AliExpress никогда не работал с оптовыми покупателями.

По словам господина Пантелеева, в скором времени для работы с юридическими лицами появится отдельный сайт или приложение. Сейчас компания ищет партнеров и обсуждает условия работы. AliExpress планирует организовать поставки в магазины и от российских поставщиков. Уже сейчас достигнуты договоренности с сетью магазинов техники и электроники «Астмаркет», ведутся переговоры с группой «Дикси».

«Они получат лучшие цены от китайских производителей, мы возьмем на себя наиболее сложную часть переговоров и импорта»,— заявил гендиректор AliExpress в России Лю Вэй.

Ранее стало известно, что на AliExpress будут продаваться российские товары. Это означает, что отечественные производители смогут сбывать свою продукцию через китайскую онлайн-платформу по всему миру. С ноября прошлого года к платформе получили допуск товары из Турции, Италии и Испании.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «AliExpress открыл двери российским товарам».