Депутатский наезд

Комитет Госдумы по экономической политике и промышленности предложил законодательно запретить использовать автотранспорт, «достигший предельного срока эксплуатации». Каков этот предельный срок и какие санкции будут грозить нарушителям, не уточняется. Блогеры оценили инициативу.

Двигатель прогресса

Екатерина Н. : «Точно! И приказать покупать новые. И экономика попрет. Просто никто не знал, что так можно было!»

Выбор нищих

Alex X : «Что такое 10 лет, допустим, для "Мерседеса-Гелендвагена" с двигателем 5,5 литра? Для него и 15 лет ровным счетом ничего. Это наши полуторалитровые замухрышки умирают раньше, чем умирают их двигатели. А вообще вопрос простой: денег на новые тачки дадите? Люди на старых катаются не от великого счастья, а от нищеты».

Можно иначе

zelenskiy : «Прямого запрета на эксплуатацию старых авто нигде нет — все запреты носят форму косвенных ограничений. Старая техника в Европе не ценится и стоит копейки по той простой причине, что эксплуатировать ее зачастую дороже, чем купить новую. Налоги и экологические нормы настроены таким образом, что владелец старого авто платит много, дорого и не имеет свободного доступа, например, в города (зеленые зоны). Единственный вариант для той же Германии поездить на раритетном "Жуке" — переделать его в электромобиль. Поэтому не вижу причин изобретать велосипед у нас (с прямым запретом), нужно идти давно опробованным европейским способом».

Лобби по-нашему

Сергей К. : «Ну правильно, зачем нашим автопроизводителям обновлять модели, совершенствовать их, когда можно просто принять закон, который вынудит покупать их авто».

В защиту ретро

Игорь Хорь : «Интересно, а что в таком случае делать владельцам раритетных автомобилей? У меня Volkswagen Kafer 1959 года выпуска, я вложил в него стоимость нового "Лексуса"!»

Предел терпения

Берендей : «Забыли написать, как раньше: "По просьбам трудящихся". Мало властям роста протестных настроений, решили добавить».

Блоги читала Мария Портнягина

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3 профессии

самые востребованные в России, по подсчетам ВНИИ труда Минтруда, это продавец-кассир, повар и педагог профессионального обучения (так, в прошлом году в России не хватало 100 тысяч мастеров и преподавателей). В десятку «самых нужных» входят юрист, специалист по соцработе, специалист по закупкам, педагог допобразования, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог. Опрос проводился среди российских организаций.

Источник: «РИА Новости»

На 475%

в среднем выросли продажи дождевиков по стране, выяснили аналитики крупнейшего российского онлайн-ритейлера. И это только за вторую половину июля и первую неделю августа, отмеченных холодной погодой и дождями. Продажи ветровок выросли на 178%, плащей на 149%, резиновых сапог на 166%. На 250% подскочил спрос на свитера. В столице продажи дождевиков поставили рекорд — рост на 700%, а более элегантный Санкт-Петербург сделал ставку на тренчкоты — прирост 705%.

Источник: РБК

Каждый 5-й британец

запасает еду, напитки и лекарства из опасений, что Великобритания может выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем и с доставкой самого необходимого возникнут проблемы. По данным The Guardian, каждый из тех, кто ожидает худшего, уже потратил дополнительные 380 фунтов стерлингов на стратегические запасы, а всего британцы потратили на «подушку безопасности» около 4 млрд фунтов стерлингов.

Источник: Interfax.ru

Настроение

Гаджет как зло

Мировая дискуссия о запрете мобильных телефонов в школе дошла и до России. О том, что в российских школах могут запретить мобильные телефоны, не так давно сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Инициативу чиновников активно поддерживают родители: согласно опросу ФОМ, 19% россиян готовы полностью запретить детям носить мобильники в школу. 13% считают, что телефон надо отбирать на входе в школу и отдавать на выходе. При этом 65% опрошенных уверены, что мобильные телефоны в школе всерьез мешают учебе. Те, кто против любых запретов в этой области, оказались в меньшинстве — таковых всего 6%. Напомним, что наиболее радикально на сегодняшний день поступили власти Франции, где с прошлого года мобильные телефоны и другие электронные гаджеты запрещены во всех подготовительных, младших и средних образовательных учреждениях.

Источник: ФОМ