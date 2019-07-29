Госсектор впервые с 2014 года наращивает внешнюю задолженность

Опубликованные ЦБ данные о внешнем долге России в аналитическом представлении показывают, что после долгого периода сокращения нетто-заимствований госсектора страны за пределами России в первом полугодии 2019 года впервые зафиксирован рост, и именно этот компонент определял стабилизацию объема всего внешнего долга. Напомним, процесс снижения экономикой РФ объемов внешнего долга технически выглядел как превышение выплат по накопленному ранее долгу при меньших заимствованиях, при этом объемы привлекаемых займов отдельными секторами в определенные временные отрезки могли быстро расти. На 1 апреля 2019 года общий внешний долг впервые вырос к предыдущему кварталу: на начало года он составлял $454,7 млрд, через квартал — 468,8 млрд. До появления осенью данных за второй квартал формальных оснований прогнозировать устойчивый рост показателя нет, но нет и сомнений в том, что по итогам 2019 года по крайней мере номинальный рост внешнего госдолга будет зафиксирован. Данные по частным заимствованиям на первый квартал 2019 года не позволяют предвещать устойчивое увеличение этой составляющей внешнего долга.

ЦБ рассчитывает данные по так называемому госсектору в расширенном определении — помимо стандартного долга госструктур (внешний госдолг в виде обязательств органов госуправления, долг Банка России), в него включаются внешние займы банков под госконтролем (более 50% капитала или госучастия в другом виде) и внешний долг прочих (нефинансовых, преимущественно это производство, в значительно меньшей степени услуги) секторов. Статистика Банка России демонстрирует, что пока главным драйвером роста внешнего долга госсектора является госдолг (см. диаграмму), который, впрочем, вряд ли далее будет радикально расширяться в ситуации бюджетного правила. Напротив, внешний долг нефинансовых госкомпаний и госкорпораций, сокращавшийся с 2014 года (смена модели денежно-кредитной политики ЦБ плюс санкции), впервые начал расти. Пока неизвестно, распространится ли процесс на госбанки. Расчеты “Ъ” показывают, что до 2010 года частный банковский сектор занимал за пределами РФ в 1,5 раза больше госбанков (на пике, осенью 2008 года,— в 1,8 раза больше), но затем соотношение стало падать и в 2015 году стабилизировалось на уровне 50% от займов госбанков.

Дмитрий Бутрин