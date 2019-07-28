В Батуми прошел митинг за сближение с Россией

В Батуми — городе в Грузии, расположенном у побережья Черного моря, столице автономной республики Аджария, прошел митинг за нормализацию отношений с Россией. Он состоялся по инициативе оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии», передает Sputnik Грузия.

В акции приняли участие несколько десятков тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ее организаторов. Митинг состоялся на площади Эра, по разным подсчетам она вмещает от 25 до 30 тыс. человек.

Напомним, 20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в Грузию российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. Возмущение вызвал тот факт, что глава делегации Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента.

Проблемы в отношениях России и Грузии Читать далее

В последующие дни акции продолжились.