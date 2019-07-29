Золото ценно и без стандарта

Европейский центральный банк (ЕЦБ) и два десятка национальных европейских центробанков отказались перезаключать соглашение, устанавливающее лимит на продажу ими золота. Оно было впервые подписано в 1999 году и с тех пор перезаключалось каждые пять лет. Необходимости в его дальнейшем существовании регуляторы не видят: спустя 75 лет после отказа от «золотого стандарта» центробанки больше заинтересованы в покупке драгметалла, чем в его продаже.

Задачей соглашения была координация планируемых центробанками продаж золотых резервов: прозрачность намерений игроков должна была обеспечить баланс на рынке. Действие договора продлевалось трижды — в 2004, 2009 и 2014 годах, при этом его условия смягчались. Первоначальный лимит был установлен на уровне 400 т в год и за первую пятилетку превышен дважды: в 2001 и 2003 годах. В 2004 году его решено было повысить до 600 т — этот потолок был достигнут лишь однажды, однако на фоне кризиса центробанки пересмотрели свое отношение к золоту: в 2009 году продажи сократились почти вдвое, а начиная с 2012-го почти сошли на нет.

С 1999 года мировой рынок золота преобразился с точки зрения зрелости, ликвидности и базы инвесторов, отмечают в ЕЦБ. Цена на золото выросла почти в пять раз, и центробанки превратились из продавцов в нетто-покупателей драгоценного металла. «Подписанты подтверждают, что золото остается важным элементом глобальных монетарных резервов, продолжая обеспечивать преимущества диверсификации активов, и что ни один из них в настоящее время не планирует продавать значительные объемы золота»,— говорится в сообщении ЕЦБ.

Согласно последнему отчету Всемирного золотого совета, монетарные власти продолжают наращивать золотые резервы. 11% развивающихся стран заявили о намерении пополнить свои запасы в течение года (в прошлом году 12%), а общий объем спроса со стороны центробанков достиг 651 т — самого высокого уровня в нынешней международной финансовой системе. Интерес к золоту подстегивает повышение риска для резервных валют, в среднесрочной перспективе центробанки ожидают, что его роль будет усиливаться — вместе с китайским юанем.

Глобальная неопределенность и продолжение торговой войны между Китаем и США, как и ожидание смягчения ставок, также способствуют спросу на золото. Лидерами по покупке золота в последние годы были Китай и РФ, сокращающие долю доллара и американских казначейских бумаг (среди европейских центробанков активнее всего запасались драгметаллом Польша и Венгрия). Только за первое полугодие 2019 года Банк России приобрел 96,4 т монетарного золота — таким образом, его общие запасы достигли 2208,3 т (19,35% международных резервов). С 2007 года запасы золота РФ увеличились почти в 5,5 раза.

Решение европейских центробанков о непродлении золотого соглашения практически совпало с 75-летием основания Бреттон-Вудской системы, зафиксировавшей отказ от «золотого стандарта» и переход к твердым обменным курсам валюты. Впрочем, как следует из подготовленного к юбилею рабочего доклада МВФ, центробанки сохраняли привязанность к золоту (во всех смыслах) и после отмены формальной необходимости в обеспечении им национальной валюты — тем активнее, чем дольше в стране действовал «золотой стандарт».

Надежда Краснушкина