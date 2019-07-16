Торговые войны перетекают в валютные

Замедление мировой экономики, вызванное торговыми войнами, привело к тому, что ведущие центробанки мира уже могли фактически начать валютные войны, снижая курсы своих валют путем ослабления монетарной политики. Банковские аналитики спорят о том, начнется ли открытая фаза валютных войн и насколько широкомасштабной она окажется.

По мнению аналитиков ведущих международных банков, мировой финансовый рынок находится на грани или уже переживает новый этап валютных войн. «Сейчас учетные ставки находятся на исторических минимумах, поэтому центробанки не могут обычным способом влиять на стоимость кредитных средств. Единственным способом дальнейшего ослабления монетарной политики является ослабление своих национальных валют,— отметил в эфире телеканала CNBC глава департамента Bank of America Merrill Lynch по валютной политике стран G10 Танос Вамвакидис. По его мнению, когда ситуацию начнут использовать все, курсы валют меняться уже не будут — соответственно, никто не получит преимущества, ведь для этого придется растрачивать и без того ограниченный набор монетарных инструментов, не получая видимого результата. «Таким образом, мы уже находимся в состоянии валютной войны, хотя никто это официально не признавал»,— заключил Танос Вамвакидис.

На прошлой неделе стали известны результаты июньского заседания ЕЦБ, в ходе которого европейский регулятор дал понять, что может возобновить программу стимулирования экономики еврозоны. Также на прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что намерен использовать «имеющиеся у его ведомства инструменты» для поддержания темпов роста американской экономики. Инвесторы восприняли это как еще один сигнал того, что в конце июля ФРС пойдет на снижение ставки.

Участники рынка спорят о том, выльется ли скрытая валютная война в открытое противостояние, и не исключают, что начать его может Дональд Трамп.

По неофициальной информации Bloomberg, президент уже обсуждает ситуацию с курсом доллара с представителями ФРС и Министерства финансов. Предполагается, что помимо снижения ставки ФРС президент Трамп может приказать Министерству финансов начать продажу доллара, чтобы снизить его курс, американские СМИ отмечают, что к столь прямому воздействию на курс доллара США не прибегали с 1995 года. «Мы считаем, что сейчас риски прямого воздействия на валютный курс со стороны США пока еще не очень высоки, но уже начали расти»,— полагает аналитик Goldman Sachs Майкл Кахилл.

Некоторые аналитики не исключают, что США придется вести валютную войну на два фронта: «против» ЕС и Китая.

«В валютной войне, которая, скорее всего, будет идти между долларом и юанем, а также между евро и долларом, возможно, лучше всего будет не участвовать в этом противостоянии,— цитирует Bloomberg аналитика Deutsche Bank Алана Раскина.— Возможно, самым простым способом торговать в сложных условиях валютных войн станут вложения в золото». Не исключено, что некоторые участники рынка уже прибегли к этой стратегии — в конце июня суммарные активы биржевых фондов, инвестирующих в золото, достигли отметки 2296,7 тонны. Это максимальное значение с 17 апреля 2013 года. Всплеск интереса к драгоценному металлу со стороны профессиональных инвесторов позитивно сказался на его стоимости. Цена золота в конце июня поднималась до $1438 за тройскую унцию — максимума с мая 2013 года.

Евгений Хвостик