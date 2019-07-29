Нервных просят не беспокоиться

Личные черты характера могут оказывать такое же влияние на размер зарплаты работника, как и факт наличия у него высшего образования. Как следует из работы Высшей школы экономики, наибольшее влияние на зарплату на рынке труда России могут оказывать такие личные качества претендента на должность, как открытость и невротизм: открытость ассоциируется с большими зарплатами, эмоционально нестабильным, как и во всем мире, склонны платить меньше. Эти «некогнитивные» личностные составляющие могут стоить работнику порядка 5% его зарплаты.

Открытость и невротизм могут оказывать влияние на размер зарплаты работника. К таким выводам пришла исследователь Высшей школы экономики Ксения Рожкова в работе «Отдача от некогнитивных характеристик на российском рынке труда». Статья базируется на данных базы RLMS-HSE 2016 года и ответах по опросу более 5 тыс. мужчин и женщин в возрасте 20–60 лет.

Для сравнения с базовой информацией о социодемографических показателях, навыках, уровне доходов и характеристиках, связанных с рабочим местом респондентов, им также задавали вопросы об их психологических качествах. Участникам исследования предлагали рассказать о своей добросовестности (к ней относят упорство, аккуратность и трудолюбие), экстраверсии (ориентация интересов и энергии на внешний мир и окружающих), невротизме (эмоциональная нестабильность индивида), открытости опыту (творческое начало и любознательность) и согласности (способность идти на компромиссы и дружелюбие). По данным исследования, изученные черты личности объясняют около 5% зарплатной разницы для работников в РФ, что сопоставимо с эффектом от наличия высшего образования.

Почти для всех возрастных категорий работников наиболее показательными и стабильными с точки зрения зарплатной отдачи являются такие категории характера, как открытость и невротизм.

Открытость положительно связана с результатами на рынке труда, невротизм, наоборот, отрицательно. При контроле характеристик рабочего места открытость остается значимой только для самой старшей (охватывающей предпенсионный возраст) и средней (30–39 лет) возрастных групп. Возможно, отмечает исследователь, для старшей категории открытость может быть своеобразной мерой гибкости работника, его способности к адаптации к изменяющимся требованиям, предъявляемым экономикой и связанным, в частности, с необходимостью осваивать новые технологии. Добросовестность как фактор успеха статистически значима для старших групп до контроля характеристик рабочего места, но теряет значимость после. Экстраверсия значима для возрастной группы 30–39 лет, причем значимость коэффициента, отмечается в работе, появляется после контроля рабочего места, из чего, возможно, следует, что индивиды в этой возрастной группе уже достигли успеха в карьере, добрались до руководящих должностей, требующих развитых лидерских качеств, общительности и умения вести переговоры.

Для всех возрастных групп, кроме старшей, отрицательным и статистически значимым является коэффициент при параметре невротизма (при контроле характеристик занимаемого рабочего места значимость коэффициента пропадает). Эмоциональная стабильность предопределяет возможность достижения руководящих должностей, сопряженных не только с высоким уровнем оплаты труда, но и с повышенным уровнем ответственности и стресса. Согласность в России является незначимой для всех возрастных групп как до, так и после контроля характеристик рабочего места.

Результаты, полученные для рынка труда РФ, схожи с данными по другим странам, но частично все же отличаются. Так, открытость новому опыту ассоциирована с зарплатной премией на российском рынке труда — это согласуется с ситуацией в Германии и США. Согласность штрафуется в России, Германии, США и Голландии, но поощряется в Японии. Невротизм ассоциирован со штрафом практически везде.

Анастасия Мануйлова