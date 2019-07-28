ЦСКА победил «Локомотив» в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА обыграли столичный «Локомотив» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «ВЭБ-Арена» встреча завершилась со счетом 1:0

Гол забил Федор Чалов (42, пен.).

ЦСКА с 6-ю очками занимает 5-е место в турнирной таблице. «Локомотив» с 4-я — на 8-м.

В этом матче впервые в истории РПЛ была применена система видеопомощи арбитру. В спорном эпизоде правила могли нарушить гости в штрафной площадке. После просмотра пенальти назначен не был.