VAR впервые использована в РПЛ

Система видеопомощи арбитру (VAR) впервые была применена в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Это произошло во время встречи третьего тура между московскими командами ЦСКА и «Локомотив».

В начале первого тайма VAR воспользовался судья Владислав Безбородов. В спорном эпизоде правила могли нарушить гости в штрафной площадке. После просмотра пенальти назначен не был.

Впервые в полноценном режиме VAR внедрили в матче второго тура чемпионата России «Динамо»—«Рубин».

Подробнее — в публикации “Ъ” «VAR вступает в игру».