Уровень воды в реке в Тулуне превысил критическую отметку и продолжает расти

Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне продолжает увеличиваться. По состоянию на 22:00 местного времени (17:00 мск) он составил 708 см при критической отметке 700 см, сообщает региональное МЧС.

По состоянию на 00:00 — 720 см (+12), заявили в администрации города. Следующая сводка будет представлена в 6:00.

Из-за угрозы затопления в Тулуне и Тулунском районе, ранее сильнее всех пострадавших от наводнения, началась эвакуация людей. Из-за сильных дождей уровень воды в реке Кирей превысил критическую отметку, подтоплены дома. Ожидается, что критические показатели будут превышены в реках Ока и Уда.

Напомним, в результате сильного наводнения, начавшегося 25 июня, в Иркутской области погибли 25 человек. Пострадавшими считаются более 42 тыс. человек — это люди частично или полностью лишившиеся имущества. Вода затопила около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктов. 3,5 тыс. из них восстановлению не подлежат.