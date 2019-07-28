В Иркутской снова эвакуируют людей из-за второй волны наводнения

Из-за угрозы затопления в Тулуне и Тулунском районе, ранее сильнее всех пострадавших от наводнения, началась эвакуация людей. «Силами МЧС России, полиции, администрации муниципальных образований организовано оповещение и эвакуация жителей территории, которая находится под угрозой подтопления»,— говорится в сообщении управления МЧС по Иркутской области. В городе Тулуне людей вывозят из районов Мясокомбинат, Гидролизный, ЛДК, в Тулунском районе — из населенных пунктов Уйгат, Кривуша, Красноозерский, Красный Октябрь, Евдокимовский.

Из-за сильных дождей уровень воды в реке Кирей на 163 сантиметра превысил критическую отметку, подтоплены дома. Ожидается, что критические показатели будут превышены в реках Ока, Ия, Уда. Для оказания помощи при эвакуации в Тулунский район из города Братска направлен вертолет Ми-8 МЧС России. Региональное управление МЧС призывает граждан не отказываться от эвакуации и немедленно покинуть свои дома, взяв с собой документы, лекарства и теплые вещи. До близких к критическим спрогнозировано повышение воды в реках юга Иркутской области: Снежная, Утулик, Солзан, Хара-Мурин, Слюдянка.

Напомним, в результате сильного наводнения, начавшегося 25 июня, в Иркутской области погибли 25 человек. Пострадавшими считаются более 42 тыс. человек — это люди частично или полностью лишившиеся имущества. Вода затопила около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктов. 3,5 тыс. из них восстановлению не подлежат.

О ситуации с наводнениями читайте в публикации “Ъ” «Дальний Восток выходит из берегов».

Екатерина Еременко, Иркутск