СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов. По его словам, нужно пересматривать соответствующие нормы кодекса об административных правонарушениях.

«Кроме того, в закон нужно внести те положения, которые были выработаны Конституционным судом и Верховным судом РФ. Пока они существуют только в судебных решениях, их нет в законе, и местные органы власти, в частности суды, нередко их игнорируют»,— сообщил «РИА Новости» господин Федотов.

По его словам, совет подготовит доклад, который будет касаться не только событий на незаконной акции в центре Москвы 27 июля, но и протестов 1 мая в Санкт-Петербурге, событий в Екатеринбурге вокруг сквера и другие.

В субботу в столице прошла акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным «ОВД-Инфо», на ней были задержаны 1373 человек.

Экс-кандидаты заранее сообщали — 27 июля у стен мэрии планируется вовсе не протестная акция, а «встреча с избирателями, право на которую гарантирует 31 статья Конституции РФ».

Подробнее об акции читайте в публикации “Ъ” «Политический субботник».