«Адамант» пускает корни в Черноземье

Петербургский девелопер «Адамант» может стать владельцем крупной в Черноземье сети продуктовых гипермаркетов «Линия». Нынешний владелец ритейлера — корпорация «Гринн» — готов уступить этот бизнес и все свои объекты коммерческой недвижимости общей площадью 1,2 млн кв. м, поскольку не смог договориться с кредиторами о реструктуризации долгов.

На одном из ближайших собраний акционеров у корпорации «Гринн», работающей в Черноземье, может быть изменена структура управления компанией. Об этом сообщили три источника “Ъ”, включая двух собеседников, близких к Сбербанку — одному из кредиторов корпорации. По данным источников “Ъ”, основатель «Гринн» Николай Грешилов уступит единоличное управление совету директоров под контролем нового мажоритарного акционера — петербургского холдинга «Адамант». Это станет итогом сделки по фактической продаже «Гринн» через переуступку долгов перед Сбербанком, Россельхозбанком и банком «Россия» на 24 млрд руб. В «Гринн» сделку не комментируют, но подтверждают, что «перераспределение кредитной нагрузки происходит благодаря привлечению инвестиций от сторонних компаний». В Сбербанке отказались от комментариев, в Россельхозбанке и банке «Россия» не смогли подготовить оперативный ответ. Телефон Николая Грешилова был выключен. Представители «Адаманта» пообещали предоставить комментарий позднее.

В базе «СПАРК-Интерфакса» уже появилась информация, что близкие к «Адаманту» юрлица вошли в состав учредителей ряда структур «Гринн» или же взяли в залог доли Николая Грешилова и его супруги Ольги. Так, в зарегистрированном в Туле ООО «Гипермаркет линия» 99,9%, принадлежащие корпорации «Гринн», бессрочно заложены в пользу зарегистрированного в Санкт-Петербурге ООО «Стратегия», контролируемого родственниками одного из совладельцев «Адаманта» Владимира Голубева. Кроме того, «Стратегии» перешли в залог доли в головной корпорации «Гринн».

Игорь Лейтис, совладелец холдинга «Адамант», в интервью «Финансовому директору» в 2015 году Любой бизнес требует развития, иначе рост затрат будет съедать прибыль

Холдинговая компания «Адамант» основана в 1992 году, она является крупнейшим в Санкт-Петербурге владельцем торговой недвижимости: 25,7% рынка, по данным Colliers International. В ее портфеле более 1,2 млн кв. м площадей. Среди совладельцев холдинга — его президент Игорь Лейтис и Владимир Голубев, который непродолжительное время был акционером компании Potok (бывшая Mirax Group) Сергея Полонского.

Корпорация «Гринн» владеет одной из крупных в Черноземье розничной сетью «Линия» (27 гипермаркетов формата cash & carry в десяти областях центральной части России), а также 1,2 млн кв. м торговой недвижимости. Корпорация также является дилером в Черноземье КАМАЗа, МАЗа и МАN. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2017 году выручка корпорации составила 32 млрд руб., чистая прибыль — 839 млн руб.

Несмотря на такие финансовые результаты, «Гринн» невозможно перекредитоваться для погашения наиболее проблемных займов, по которым в ближайшее время могут быть допущены дефолты, говорит один из собеседников “Ъ”. «За последние пять лет у "Гринн" появилось слишком много долгосрочных проектов, а операционная прибыль перестала справляться с возрастающей кредитной нагрузкой»,— соглашается руководитель отдела торговой недвижимости IDEM Виктор Князев. По словам другого источника “Ъ”, сделка между «Гринн» и «Адамантом» была безденежной. Притом цессию покупатель мог получить с дисконтом — примерно за 18 млрд руб., говорит он. По его словам, для кредиторов это один из выгодных механизмов, чем пролонгация кредитов или реструктуризация долга.

Директор департамента рынков недвижимости Accent Capital Дмитрий Хлебников оценивает активы «Гринн» совокупно в 22 млрд руб., из которых на портфель недвижимости гипермаркетов «Линия» приходится около 11 млрд руб. Директор департамента оценки НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова полагает, что «Адамант» может заплатить кредиторам за активы «Гринн» от 9 млрд до 12 млрд руб. в зависимости от условий сделки. При этом очевидно, что для «Адаманта» наиболее ценна сеть «Линия». «Но,— считает эксперт,— при высокой долговой нагрузке на фоне низкой рентабельности нынешний собственник вряд ли смог бы "вытянуть" этот бизнес».

Сергей Калашников, Ирина Лобанова, Воронеж; Елизавета Макарова