В Москве вскрыли помещения Физического института РАН

Неизвестные в ночь на воскресенье, 28 июля, проникли в помещения Физического института Российской академии наук имени Лебедева (ФИАН) в Москве. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в полиции, никаких ценностей преступники из здания не вынесли.
«Сегодня ночью поступило сообщение о вскрытии помещений организации по адресу: Ленинский проспект, 53. Проводится проверка, устанавливается возможный материальный ущерб»,— сообщили в пресс-службе управления МВД по Москве.
В сентябре 2015 года неизвестные проникли ночью в лабораторию физики высоких энергий ФИАН, находящуюся в Троицке. Они уничтожили две физические установки и похитили оборудование. Ущерб составил более 1 млн руб.
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