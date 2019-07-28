В Москве вскрыли помещения Физического института РАН

Неизвестные в ночь на воскресенье, 28 июля, проникли в помещения Физического института Российской академии наук имени Лебедева (ФИАН) в Москве. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в полиции, никаких ценностей преступники из здания не вынесли.

«Сегодня ночью поступило сообщение о вскрытии помещений организации по адресу: Ленинский проспект, 53. Проводится проверка, устанавливается возможный материальный ущерб»,— сообщили в пресс-службе управления МВД по Москве.

В сентябре 2015 года неизвестные проникли ночью в лабораторию физики высоких энергий ФИАН, находящуюся в Троицке. Они уничтожили две физические установки и похитили оборудование. Ущерб составил более 1 млн руб.