СМИ: 16 допинг-проб футболистов Английской премьер-лиги оказались положительными

Игроки Английской премьер-лиги 16 раз за последние три сезона были пойманы на употреблении запрещенных веществ, но не были отстранены от матчей, сообщает Mirror. Речь идет об 11 футболистах, чьи имена не называются.

По данным издания, положительными оказались восемь допинг-проб в ходе прошедшего сезона, шесть в сезоне 2017/18 и две в сезоне 2016/17. В биологических жидкостях были найдены следы амфетамина, морфина, риталина и триамцинолона. Тесты были произведены сотрудниками Британского антидопингового агентства (UKAD).

Все спортсмены продолжили играть, несмотря на положительные результаты проб. Информация о возможном приеме допинга не была официально распространена UKAD. «Много усилий было направлено на то, чтобы избавиться от мошенничеств, связанных с приемом запрещенных веществ. Власти должны регулярно публиковать такие результаты для обеспечения прозрачности»,— комментирует этот факт депутат Лейбористской партии доктор Розена Аллин-Хан.

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дик Паунд объясняет подобные случаи нежеланием спортивных руководителей «бросать тень на свою репутацию». «Настоящая проблема заключается в том, что большинство руководителей спортивных организаций не хотят обнародовать положительные тесты. Они думают, что это плохо для их репутации. Они не хотят вкладывать деньги в какие-либо серьезные усилия по борьбе»,— говорит он.

Как сообщил газете представитель Футбольной ассоциации Англии, во всех выше описанных случаях футболисты смогли доказать, что принимали только медицинские препараты, назначенные врачом (терапевтические исключения), либо вещество содержалось в разрешенном WADA препарате.

Осенью прошлого года СМИ сообщили о том, что амфетамин был обнаружен в крови футболиста «Крыльев Советов» Георгия Тигиева. Стандартный срок дисквалификации в таких случаях составляет два года, но при обнаружении отягчающих обстоятельств он может быть увеличен вдвое. Спустя сутки было объявлено, что допинг-проба была отрицательной.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «В "Крыльях Советов" нашли алкоголь и допинг».