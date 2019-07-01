«Открытые медиа»: США отказались от санкций против российских миллиардеров

Администрация президента США Дональда Трампа решила не накладывать санкции на российских миллиардеров из-за реакции мировых рынков на ограничения против бизнесмена Олега Дерипаски и принадлежащих ему компаний. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на собеседников-финансистов, близких к администрации Трампа, сотрудников аппарата Палаты представителей Конгресса США и источников, близких к Минфину США.

Американский консультант по взаимодействию с органами госвласти (GR) рассказал, что решение отказаться от санкций могло быть неофициально принято еще в конце весны—начале лета 2018 года. «Консультанты в финансовом секторе получали запросы от Минфина о деятельности российских олигархов. Но летом 2018 года они прекратились, что указывает: ведомство, скорее всего, потеряло интерес к этой теме»,— сказал он.

При этом США не отказываются от идеи расширения санкций. В частности, под ограничительные меры может попасть газопровод «Северный поток-2», говорит источник, близкий к Госдепартаменту. Собеседник утверждает, что «все ждут отмашки из Белого дома», чтобы наложить санкции на швейцарскую компанию Nord Stream 2, дочернюю структуру «Газпрома» и оператора газопровода. Однако Дональд Трамп пока «противится» санкциям, поскольку хочет использовать угрозу их введения как рычаг давления на Германию.

О том, какие санкции могут быть введены в отношении европейских партнеров «Северного потока-2», читайте в публикации “Ъ”.