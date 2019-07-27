В Москве акция протеста продолжилась на Трубной площади

На Трубной площади в Москве собрались около 300 человек из тех людей, которые сегодня вышли на несогласованную акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Сотрудники ОМОНа теснят протестующих, начались задержания, сообщает корреспондент “Ъ”.

Экс-кандидаты Юлия Галямина и Иван Жданов уже прибыли на площадь. По пути на площадь снова задержали Любовь Соболь. Господин Жданов был задержан второй раз за день на акции.

По данным «ОВД-Инфо» на 20:13, всего число задержанных на продолжающейся в столице акции составляет 779 человек.

«Уходите от Трубной, там не прорваться и не выйти. Власти создали там ловушку и бьют людей»,— сообщается в Telegram-канале Гудкова.

Проходящее в центре Москвы мероприятие организаторы охарактеризовали как «встречу, право на которую гарантирует Конституция». «Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут»,— написал в Twitter за несколько часов до ее начала мэр Москвы Сергей Собянин. Силовики с 11:00 выставили у стен столичной мэрии ограждения и оцепления вдоль всей Тверской улицы.

Об акции читайте в публикации “Ъ” «Политический субботник».