«Тамбов» победил «Спартак» в матче РПЛ

Футболисты «Тамбова» обыграли московский «Спартак» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Саранске встреча завершилась со счетом 2:0.

Голы забили: Седрик Гогуа (29) и Сослан Таказов (69).

«Тамбов» набрал первые очки в новом сезоне, в активе московской команды — четыре балла. В следующем туре «Спартак» примет московское «Динамо», «Тамбов» проведет домашний матч с тульским «Арсеналом».