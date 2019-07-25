В полицейских хотят увидеть личность

На Сhange.org разместили петицию против анонимности стражей порядка. Ее главная цель — обязать сотрудников МВД и Росгвардии носить личный номер так, чтобы его было видно на фото и видео. Авторы проекта считают, что это позволит оперативно выявлять полицейских, которые превышают свои полномочия. Тему продолжит Виктория Феофанова.

14 июля четверых задержанных на несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму прямо из отделения полиции увезли в больницу. Травмы у всех разные — от разбитого носа до сотрясения мозга. Позже молодые люди рассказали, как полицейские кидали их на землю, били ногами и дубинками по голове и ребрам. Один из пострадавших, студент Петр, в беседе с “Ъ FM” описал, как полицейские заводили его в автозак: «Сразу же закрыли рот рукой, чтобы перекрыть доступ кислорода. Трое-четверо сотрудников полиции пинками затолкали во внутренний сектор автозака. Ребята тоже рассказывали, как их задерживали. Одного парня посадили — у него из носа текла кровь, другой держался за селезенку».

Согласно закону «О полиции», при задержании допустимо применение и физической силы и специальных средств. Особенно по отношению к так называемым провокаторам. На полицейском сленге это «боевики» или «актив»: они перемещаются по регионам, получают за это деньги. Впрочем, по словам инструкторов в силовых структурах, провокаторов приходилось обезвреживать во времена Болотной. Теперь, как признаются специалисты, на политических акциях почти нет агрессоров. Но правоохранители действуют на опережение — во избежание открытых конфликтов. При этом жаловаться на применение силы со стороны полицейских — себе дороже, отметил предприниматель и активист Алексей Миняйло. Его тоже задержали возле Мосгоризбиркома: «Очень сильно выкрутили руки, повернули меня вниз головой, пинали ногами, пока я шел. Если жаловаться на жесткие действия сотрудников при задержании на митинге, то тебе могут в ответ присудить три года колонии за причинение полицейскому покраснения кожных покровов на тыльной стороне ладони. Поэтому мы с юристом сейчас прорабатываем вопрос жалобы».

Чтобы сотрудники МВД и Росгвардии не злоупотребляли своим положением, необходимо раскрыть их имена, считают волонтеры, которые запустили петицию против анонимности полицейских. Они предлагают нанести личный номер правоохранителей на форму или шлем. При этом шрифт должен быть крупным и ярким, пояснил один из авторов проекта Дмитрий Макаров: «Закон “О полиции” предписывает ношение нагрудного знака в общественных местах. И, как мы видим, на митингах он зачастую не исполняется. Сотрудники полиции объясняют это тем, что нагрудный знак может быть травмоопасен и для них, и для того, кого они задерживают.

Сотрудники Росгвардии не идентифицированы вообще никак. Мы считаем, что идентификация полицейских и росгвардейцев — это шаг в правильном направлении».

Идея раскрыть личности полицейских у волонтеров появилась еще год назад, но к петиции их подтолкнули недавние митинги в Москве. В субботу участнику согласованной акции на проспекте Сахарова Алексею Кутенкову при задержании сломали руку. А в понедельник суд оштрафовал его на тысячу рублей — за сопротивление полиции. Найти тех сотрудников практически невозможно, отметила координатор правовой помощи проекта «ОВД-Инфо» Алла Фролова: «Если человек боится назвать свое имя, значит, он готов творить беспредел. А если он будет опознан, то лишний раз подумает, законны ли его действия. Я считаю, что самосуда никакого не будет — у нас это не принято — и поэтому это ведет к профессионализму силовых структур».

Но раскрытие личностей полицейских может повлечь за собой травлю, говорит бывший советник директора Росгвардии, депутат Госдумы Александр Хинштейн. Но все же он допустил возможность обсуждения этого вопроса: «Любая дискуссия на уровне Государственной думы возможна. Пока мы таких предложений именно по этой тематике не получали, но очевидно, что предмет для разговора есть.

Деанонимизация сотрудников правоохраны — вещь хорошая, но только не в том случае, если она за собой может повлечь какие-либо риски и угрозы безопасности этих сотрудников».

В МВД и Росгвардии не смогли предоставить “Ъ FM” оперативный комментарий. Тем временем в соцсетях регулярно обсуждают жесткие задержания, случаи подбрасывания улик или внезапных досмотров с изучением содержимого смартфонов.

Заметные номера на форме полицейских сейчас есть во многих странах, включая Германию, Великобританию, Испанию и Австралию. Такая практика, по словам специалистов, повышает раскрываемость преступлений с участием правоохранителей и подавляет чувство безнаказанности, когда дело доходит до применения силы.