Участок набережной канала Грибоедова отремонтируют за 436 млн рублей

СПб ГБУ «Мостотрест» объявило конкурс на выполнение капитального ремонта набережной канала Грибоедова — на участке от дома 131 до Могилевского моста. Заявки на участие в тендере принимаются до 15 августа. Итоги подведут 23 августа. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 436,2 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику предстоит провести на объекте ревизицию изъянов гранита, отреставрировать перильное ограждение набережной, по необходимости восстановив его элементы. Кроме этого, предусмотрена организация новой конструкции стенки набережной с укреплением бутовой кладки на спуске к воде. Завершить все работы необходимо до 15 октября 2021 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в настоящее время также продолжается ремонт другого участка набережной канала Грибоедова — в районе Аларчина моста. Работы там продлятся до середины октября этого года.