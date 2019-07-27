Против сотрудников лечебного центра Минобороны РФ завели уголовное дело

Главная военная прокуратура (ГВП) сообщила, что 12 сотрудников лечебно-диагностического центра Минобороны России стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве, в отношении еще троих проводится доследственная проверка.

«Установлено, что 15 медицинских работников ФГБУ "9 лечебно-диагностический центр" Минобороны РФ представили в кадровый орган подложные документы о наличии у них квалификационных категорий, на основании чего им были повышены должностные оклады»,— сообщили «Интерфаксу» в ведомстве. В результате государству был нанесен ущерб как минимум на 7,5 млн. руб.