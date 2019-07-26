В предвыборном штабе Яшина проходят обыски

Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сообщил в Twitter, что в его предвыборный штаб пришли с обыском. «Там никого нет. Я не знаю, будут ли они выламывать дверь, или что-то еще делать, но там никого нет»,— сказал политик «МБХ медиа».

Незадолго до этого сотрудники Следственного комитета России начали обыски в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и у родителей экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса. Господин Янкаускас связывает обыски с запланированным на 27 июля несанкционированным митингом у здания мэрии.

В субботу, 27 июля, у здания мэрии пройдет несанкционированная акция из-за отказа в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму. Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в митинге. Против организаторов проводится административное расследование.