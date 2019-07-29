Chess & Jazz выиграл вторую партию

В столичном саду «Эрмитаж» прошел второй фестиваль музыки и шахмат Chess & Jazz. Борис Барабанов во второй раз убедился в том, что создателям этого фестиваля удалось придумать новый формат, основанный на «стиле жизни» едва ли не в той же степени, что и на музыке.

Сад «Эрмитаж» — одно из самых комфортных пространств в центре Москвы, в том числе для концертных проектов. Там достаточно выходов, много точек питания и зеленая травка, на которой можно валяться. Ноу-хау Chess & Jazz — шахматы, причем спортсмены готовились к нынешнему фестивалю целый год, а результаты турнира, который прошел на фестивале, объявляли прямо перед выступлением хедлайнера — большой джазовой звезды Грегори Портера. Идея совместить джаз и шахматы в самом популярном городском саду сработала отлично уже второй раз.

Как и на любом массовом событии, на Chess & Jazz присутствовали рамки для досмотра, но охрана была лояльна и человечна, а потому очереди на вход отсутствовали. На фестивале не было видно людей в форме — 27 июля совсем рядом с садом «Эрмитаж», на соседних улицах, происходили многочисленные столкновения, но несколько тысяч человек слушали музыку только под контролем фестивальных служб. Это редкий случай для Москвы, где даже после концерта милейшей Кристины Агилеры люди шли в метро между шеренг Росгвардии.

В прошлом году Chess & Jazz длился один день, теперь два. Несмотря на то что хедлайнер первого дня фестиваля, пятницы, группа GoGo Penguin массовой аудитории известна гораздо меньше, чем Грегори Портер, английских музыкантов принимали с энтузиазмом, и им пришлось сыграть большой незапланированный бис. В этот же день на сцену вышли российские виртуозы из LRK Trio.

В субботу состав участников мало соответствовал традиционным представлениям о джазовом событии. День начала отечественная исполнительница R’n’B Gayana, которой, несмотря на активную работу на сцене на протяжении нескольких лет, Chess & Jazz пока не по плечу. Она все еще аккуратно следует фирменным ориентирам, как в клубе или на конкурсе талантов. А вот Владимир Золотухин, выступающий под псевдонимом Zoloto, продемонстрировал не только хорошие данные мелодиста и поэта-песенника, но и прекрасный уровень работы на сцене, хоть и выступил с вполне стандартным составом инструменталистов. Не зря с ним подписал контракт местный офис рекорд-мейджора Universal.

Кристиан Беришай, значившийся на афишах как JMSN, добавил фестивалю американского блеска. Его соул звучал безупречно. Даже в отсутствие прочих зарубежных гостей одно только выступление JMSN могло служить мастер-классом для отечественных музыкантов, собравшихся на Chess & Jazz.

Группа Haelos с томной вокалисткой Лотти Бенардот увела фестиваль далеко от джаза. Haelos играют вполне традиционную для Британии смесь трип-хопа и поп-музыки с женским вокалом в диапазоне от Lamb до Morcheeba. В этой музыке мастерство игры не так важно, как умение музыкантов создавать герметичное звуковое пространство. Тем не менее такие группы часто приглашают на джазовые фестивали, например в Монтрё. Haelos там тоже играли.

Антон Севидов подготовил специально для Chess & Jazz джазовые аранжировки песен своей группы Tesla Boy, причем вывел на сцену бэк-вокалистов и брасс-секцию. Пожалуй, главным достижением музыканта стал настоящий танцевальный грув, которого на своих обычных выступлениях он добивается, используя стандартный состав Tesla Boy с синтезаторами. Синтезаторы здесь тоже оказались на переднем плане, но в исполнении было много свинга, оно получилось легким и по-хорошему диким.

Даже немного затянувшийся саундчек Грегори Портера мог быть расценен как безупречное хедлайнерское выступление — чего стоил только инструментальный диалог пианиста и органиста его группы. Программа, которую сыграл Портер, довольно сильно отличалась от того, что он играл в прошлом году в Московском международном доме музыки. На фестивалях под открытым небом он играет более заразительную, насыщенную танцевальным вайбом музыку. Если первая половина шоу была демонстрацией мастерства группы, то после хита «Liquid Spirit» все силы музыкантов и зрителей были отданы безудержным танцам.

Во время своего выступления Портер рассказал, что впервые приехал в Россию 15 лет назад и выступал тогда в совсем маленьком клубе. И с тех пор, где бы ему ни приходилось играть, он всегда чувствует, что в зале царит дух любви и свободы. Неизвестно, знал ли он, что в двух кварталах от сада «Эрмитаж» люди бились, чтобы отстоять свои представления о свободе. На фестивале в этот момент царила атмосфера чистого счастья, созданная черным музыкантом в странном головном уборе.