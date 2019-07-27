«Зенит» усилился центровой фигурой

Баскетбольный клуб «Зенит» осуществил одно из наиболее громких приобретений межсезонья. Петербуржцы, готовящиеся к дебюту в Евролиге, подписали годичный контракт с мексиканским центровым Густаво Айоном, который с 2014 года выступал за мадридский «Реал». Это уже десятое приобретение «Зенита» нынешним летом. С учетом ранее осуществленных трансферов петербуржцы получают состав, с которым вполне могут рассчитывать как на успешное выступление в Евролиге, так и на избавление от репутации «вечно третьих» в Единой лиге ВТБ.

Баскетбольный клуб «Зенит» в пятницу объявил о подписании контракта с 34-летним центровым сборной Мексики Густаво Айоном. Соглашение рассчитано на один год. Стороны по традиции не стали разглашать финансовые условия сделки. Однако известно, что в предыдущем клубе — «Реале», за который Айон выступал с 2014 года (за это время мексиканец дважды, в 2015 и 2018 годах, помогал своей команде выиграть Евролигу), он получал около €1,5 млн в год.

Примечательно, что в июне Густаво Айон, уход которого из «Реала» представлялся неизбежным еще по ходу прошлого сезона (испанские источники говорили о неких «личных» причинах мексиканца), в качестве приоритетной цели называл возвращение в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА). В сильнейшей лиге мира он выступал с 2011 по 2014 год, успев перед отъездом в Мадрид поиграть за «Нью-Орлеан Хорнетс», «Орландо Мэджик», «Милуоки Бакс» и «Атланта Хокс». Интерес команд НБА к Айону был, но, похоже, предложение «Зенита» оказалось более заманчивым.

«Переговоры были достаточно долгими и непростыми. Я рад, что в итоге Густаво выбрал для продолжения своей карьеры именно "Зенит". Думаю, ни у кого нет сомнений, что в нашем дебютном сезоне в Евролиге нам нужен в составе такой игрок. Процесс комплектования команды в этом межсезонье немного затянулся из-за того, что мы получили право сыграть в Евролиге. Но в итоге мы подходим к ней готовыми»,— заявил генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.

Подписание контракта с Густаво Айоном фактически завершает комплектование «Зенита» на следующий сезон, который станет знаковым для петербуржцев. В конце июня он получил от Евролиги wild card, присоединившись в турнире к двум представителям Единой лиги ВТБ — ЦСКА и «Химкам». Администрация главного еврокубка посчитала, что «Зенит» лучше соответствует критериям, предъявляемым к участникам турнира, чем другие претенденты на нее. Петербуржцы в борьбе за Евролигу обошли очень сильных конкурентов — литовский «Летувос Ритас», сербский «Партизан» и российский УНИКС.

Под новые задачи «Зениту» пришлось строить и новую команду. Петербуржцы, если говорить о лидерах Единой лиги ВТБ, первые по числу отчисленных и нанятых на их место игроков в нынешнее межсезонье. По сути, «Зенит» полностью сменил основу. Клуб покинули уже десять баскетболистов. Самой значимой потерей, безусловно, является уход одного из наиболее талантливых игроков России Сергея Карасева в «Химки». Но при этом «Зенит» и пополнился десятью игроками. Помимо Айона среди них выделяются пришедший из «Химок» Андрей Зубков и Дмитрий Хвостов, в прошлом сезоне выступавший за «Локомотив-Кубань». Кроме того, в «Зенит» перебрались еще и Антон Понкрашов из УНИКСа и Матеуш Понитка из «Локомотива». Похоже, главный тренер «Зенита» Жоан Плаза получил от руководства клуба ресурсы, необходимые для того, чтобы вывести клуб, традиционно удовлетворявшийся местами не выше третьего в Единой лиге ВТБ, на новый уровень.

Александр Петров