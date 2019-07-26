Пловец Чупков с мировым рекордом завоевал золото чемпионата мира

Российский пловец Антон Чупков установил новый мировой рекорд во время заплыва на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу.
Спортсмен завоевал золотую медаль с результатом 2 минуты 06,12 секунды. Предыдущий мировой рекорд составлял 2 минуты 06,67 секунды.
Вторым стал австралиец Мэттью Уилсон (2:06.68), третьим — японец Иппей Ватанабе (2:06.73).
Фото: Kim Hong-Ji, Reuters
В активе у сборной России 12 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые медали. В медальном зачете российские пловцы занимают второе место. На первом месте — Китай (16–10–3), на третьем — Австралия (6–5–4).
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.
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